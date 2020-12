«De seks store» gjør nytt forsøk i innbytterstriden

De største klubbene i den engelske toppdivisjonen gir ikke opp kampen om å få til en ordning med fem innbyttere resten av sesongen.

Et flertall av Premier League-klubbene har to ganger tidligere avvist et forslag om å tillate hele fem innbyttere mot dagens tre.

Nå gjør managerne i de største klubbene et nytt framstøt, angivelig ledet av Liverpools Jürgen Klopp og Pep Guardiola fra Manchester City, ifølge The Sun. Ifølge avisen vil saken bli diskutert på et møte blant Premier League-klubbene torsdag.

Trenerne i de største klubbene mener at spillerne deres er utsatt for slitasje og skader på grunn av det omfattende kampprogrammet.

