De Telegraaf: - Ignorerer norske karanteneråd for Midtsjø

Heller ikke Fredrik Midtstjø ser ut til å ville følge kommuneoverlegens karanteneråd etter landslagssamlingen.

Midtstjø var blant landslagsspillerne som i forrige uke havnet i karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui avla en positiv koronaprøve.

AZ Alkmaar-spilleren fikk i likhet med sine lagkamerater lov av kommuneoverlegen i Oslo til å reise hjem mot at de overholdt karanten frem til klokken 13 søndag.

Mandag ble det imidlertid kjent at klubbene til Erling Braut Haaland, Rune Almenning Jarstein og Alexander Sørloth vil bruke spillerne i helgen selv om de har lovet å overholde sin karantene.

- AZ ignorerer karantenerådet

Tirsdag skriver nederlandske De Telegraaf at AZ Alkmaar akter å gjøre det samme med Midtsjø.

Den nederlandske klubben gjør det klart at de ikke forholder seg til norske karantenebestemmelser.

- Vi handler i samsvar med nederlandske retningslinjer, sier en talskvinne for AZ til avisen.

Det er også holdningen til de tyske klubbene med norske landslagsspillere.

Dersom en spiller avleverer to negative koronatester innen kampen, kan han spille, er den klare beskjeden fra Haalands klubb Borussia Dortmund og Jarsteins klubb Hertha Berlin.

– Tysk lov gjelder på tysk jord, fastslår Dortmund, ifølge nyhetsbyrået AFP.

- Brudd på karantenetida

Kommunelegen i Oslo, Tore W. Steen, var mannen som ga de norske landslagsspillerne tillatelse til å reise hjem.

Steen uttalte til Dagbladet mandag at det å fullføre karantenetiden på 10 dager var en forutsetning for at spillerne fikk dra fra Oslo.

- Eventuell spilling i karantenetida vil vi fra norsk side oppfattes som brudd på karantenen og ikke-overholdelse av forutsetningene som ble gitt for utreise, sier Steen.

Med den opprinnelige landslagstroppen utilgjengelig for spill, har Norges Fotballforbund samlet sammen en ny tropp som skal representer Norge i Nations League-oppgjøret mot Østerrike onsdag.

