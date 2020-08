«Deadline-day» for Sancho-overgang til Manchester United: Dortmund-sjef ventes å uttale seg

Flere hevder det vil komme en oppdatering på situasjonen til Dortmund-stjernen i løpet av kort tid.

Mandag er det knyttet spenning til den såkalte «deadline-day» i forbindelse med en eventuell overgang for Jadon Sancho fra Borussia Dortmund til Manchester United.

Ifølge flere anerkjente medier og journalister som følger overgangs-sagaen tett, er mandag den 10. august - altså dagen i dag - datoen som Dortmund har satt som frist til Premier League-giganten, for å bli enige om en overgang for engelskmannen.

Bild-journalist Christian Falk rapporterte søndag kveld at det er ventet at Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc vil kommentere «fremtiden og pokerspillet rundt overgangen til Sancho og Manchester United» i løpet av mandag.

Også Viasport-reporter og ekspert på tysk fotball, Jan Åge Fjørtoft, rapporterer at Zorc vil uttale seg om situasjonen i løpet av mandagen.

Fjørtoft legger også ved noen retoriske spørsmål om hva som kan bli utfallet på den etterhvert så viktige datoen.

- Hvem vil miste ansikt? Hvem kan miste en ønsket stjerne?, undrer nordmannen på Twitter.

London-tur lørdag - treningsleir mandag

Dortmund reiser mandag på treningsleir til Bad Ragaz i Sveits, men lørdag tok spekulasjonene seg ytterligere opp etter at Sancho benyttet den siste frihelgen før samlingen til å reise til London.

Ryktene fikk naturlig nok enda mer drivstoff etter at 20-åringen ble observert på rap-duoen «Krept & Konan» sin hagefest i den engelske hovedstaden lørdag.

Ifølge lokalavisen Ruhr Nachrichten gjorde Sancho en gjesteopptreden hos musikernes fest. På Instagram var Sancho tydelig aktiv i sosialt samvær gjennom helgen, der han la ut flere videoer i lystig lag sammen med blant annet Leverkusen-spiller Leon Bailey.

Den tyske avisen skriver også at rap-duoen er store fans av nettopp Manchester United og at Sancho har et brennende ønske om å signere for klubben og bli en av Ole Gunnar Solskjærs menn før neste sesong.

Lørdag skal Sancho ha satt seg i et privatfly etter Dortmunds morgentrening, men ifølge rapportene var det hele klarert med Dortmund-ledelsen i forkant.

Det skal ha vært vel kjent at flere av spillerne ville bruke tiden etter lørdagens trening og frem til avreise til Sveits mandag på sosialt samvær med venner og familie.

Ruhr Nachrichten skriver at Dortmund forventer at Sancho møter som avtalt til avreise til Sveits mandag.

Mandag formiddag rapporterer både Fjørtoft og Falk at de har fått det bekreftet at Sancho er på flyet sammen med resten av Dortmund-troppen til lagets treningsleir i Sveits.

Dortmund har også offentliggjort sin tropp til treningsleiren i en oppdatering mandag.

Jadon Sancho og Erling Braut Haaland trente som normalt torsdag forrige uke. Foto: Leon Kuegeler (Reuters)

- Dortmund står på priskravet

Dortmund står ifølge tyske aviser fremdeles på sitt krav om 120 millioner euro for sin offensive stjerne. Og med den annonserte «deadlinen» er det ventet at det vil bli aktivitet på ryktefronten allerede mandag.

Sent søndag var Fjørtoft tydelig på at tyskerne fremdeles er bastante på datoen som en frist for å få i stand en overgang.

Han legger uansett ved et spørsmål for å illustrere et eventuelt scenario.

- Er det noen som tror at Dortmund vil avslå 120 millioner euro, la oss si på tirsdag? Kommer Manchester United til å gjøre et fremstøt i kveld eller i morgen tidlig? skriver han sent søndag kveld.

Manchester United spiller mandag kveld Europa League-kvartfinale mot FC København i den tyske byen Köln.