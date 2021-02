Dean tilbake i Premier League etter drapstrusler

Fotballdommeren Mike Dean er klar for å dømme igjen etter å ha bedt om pause i forrige uke. Det skjedde på grunn av drapstrusler mot familien hans.

Dean skal dømme lørdagskampen mellom Burnley og West Brom i Premier League.

52-åringen og familien hans ble utsatt for drapstrusler i sosiale medier etter at Dean delte ut to omdiskuterte røde kort. Begge avgjørelsene ble omgjort i ettertid.

En av dem som ble utvist, West Hams Tomás Soucek, viste sin støtte til Dean.

– Jeg sender gode tanker og støtte til han og hans familie. Det er ikke rom for slikt, noe sted, skrev Soucek om drapstruslene på Twitter.

I kjølvannet av truslene måtte Dean be om en liten pause fra søkelyset, men lørdag er han altså tilbake i Premier League-sirkuset.

PL-sjef Richard Masters har uttalt truslene var uakseptable og ba de sosiale mediene om å være mer proaktive i framtiden.

(©NTB)

