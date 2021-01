Debutant herjet i dansk seier i VM-åpningen

Tittelforsvarer Danmark hevet seg etter en litt rufsete start og hadde ingen problemer med å utklasse Bahrain 34-20 i sin åpningskamp i håndball-VM.

Det skjedde samme dag som spilleren Emil Jakobsen fikk positivt svar på en koronaprøve. Resten av Danmark-troppen testet så negativt og kunne spille kampen mot Bahrain.

Den 21 år gamle VM-debutanten Mathias Gidsel skinte for tittelholderen. Høyrebacken leverte fem scoringer de første 17 minuttene og sørget for at danskene var foran tross en litt slurvete åpning.

Det sto 8-6 etter 14 minutter før danskene giret om. Mikkel Hansen sto fram og styrte spillet. Gidsel kjempet til seg en retur og satte inn 19-10 til pause med sitt sjuende mål.

Bahrain viste tidvis glimt av klasse, men gjorde også mange feil og svake vurderinger. Treffprosenten på skuddene var på under 50 prosent.

Best

Sju straffescoringer gjorde at laget nærmet seg noe, men Danmark hadde full kontroll på oppgjøret.

21-åringen Gidsel traff nesten på alt. Han stoppet på ti fulltreffere selv om han ble hvilt de siste ti minuttene og var kampens store profil.

Danmark vant 34-20 og fikk en god start på sitt tittelforsvar. Laget er klar favoritt til å vinne alle kamper i VM-gruppe D. Tidligere fredag vant Argentina 28-22 over Kongo.

Sterk Polen-åpning

I den potensielt jevne gruppe B sikret Polen seg en viktig seier i åpningen. Tunisia ble slått 30-28 i en kamp der Arkadiusz Moryto sto fram med elleve scoringer.

Brasil overrasket tidligere fredag i samme gruppe med 29-29 mot regjerende europamester Spania.

I gruppe A ble det klare favorittseirer fredag. Tyskland banket Uruguay hele 43-14. Senere ble det 34-27-seier til Ungarn over Kapp Verde.

