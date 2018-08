Debutant sikret Chelsea-seier i serieåpningen

Maurizio Sarri og Chelsea fikk en perfekt start på Premier League-sesongen da Huddersfield ble beseiret 3-0 på bortebane.

Det ble i realiteten aldri spennende da Chelsea serieåpnet lørdag. Borte mot et tamt Huddersfield-lag, var London-klubben suverene i stort sett alt som foregikk.

N'Golo Kanté sendte bortelaget i føringen etter 34 minutter, da han sleivet et volleyskudd i mål bak Ben Hamer. Minuttet før pause fikk Jorginho en perfekt debut, da han iskaldt ventet ut keeper og satte inn 2-0 på straffespark.

Med et kvarter igjen å spille entret Eden Hazard banen. Belgieren brukte ikke mer enn fire minutter på å presentere seg, da han assisterte Pedro som chippet inn 3-0.

Resultatet betød også at Kepa Arrizabalaga, som tidligere denne uken ble verdens dyreste keeper, holdt nullen i sin debut.

Iskald straffe

Allerede etter seks minutter fikk Huddersfields keeper Hamer en ekkel start på debuten da han rotet bort en enkel pasning. Chelsea overtok og Morata fikk en gyllen mulighet til å score, men spissen bommet på mål og ble dessuten avvinket for offside.

Drøye ti minutter før pause kom omsider scoringen for storfavorittene fra London. Willian la inn foran mål og der dukket ingen ringere enn N'Golo Kante opp. Den lille løpsmaskinen traff ikke rent, men ballen gikk like fullt i en perfekt bue over Hamer og dermed sto det 1-0.

Steve Mounié fikk en god mulighet til å utligne, men headingen gikk i krysstolpen til debutant Kepa Arrizabalaga. Minuttet før pause var det i stedet bortelaget som doblet ledelsen. Marcos Alonso ble lagt i bakken innenfor sekstenmeteren og Premier League-debutant Jorginho var iskald fra ellevemeteren.

Tam annenomgang

Etter pause skjedde det betydelig mindre på John Smith's Stadium. Både Antonio Rüdiger og Marcos Alonso hadde gode muligheter til å øke ledelsen til 3-0 på corner, men Hamer og treverket sto i veien.

Det måtte en belgisk VM-helt til, før Chelsea kunne avgjøre kampen. Eden Hazard ble byttet inn og brukte ikke mer enn fire minutter på å sikre sitt første målpoeng for sesongen. I kjent Sarri-stil kontret Chelsea med Hazard i spissen. Angrepsspilleren dro på seg press, før han elegant vendte ut mot en fri Pedro. Alene med Hamer gjorde spanjolen ingen feil og kampen var avgjort.

3-0-resultatet gjør at Chelsea tar serieledelsen når 12 av 20 lag har spilt årets første kamp.

