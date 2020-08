Debutantmål og Pellegrino-dobbel da Kristiansund kom tilbake på vinnersporet

Tre mål tidlig i andre omgang var det som skulle til for å få Kristiansund tilbake på vinnerporet i Eliteserien. KBK slo Sarpsborg 3-1.

Fem minutter etter pause fikk storscorer Amahl Pellegrino muligheten fra straffemerket. Dermed var ti avgjørende minutter i gang for Kristiansund. Seks minutter etter Pellegrinos straffescoring scoret Liridon Kalludra før Pellegrino satte sin andre for dagen tre minutter senere.

Jørgen Strand Larsen fikk inn en sen redusering før Oskar Sivertsen kunne fastsette sluttresultatet til 4-1 i sin eliteseriedebut.

Kristiansund kom til dagens kamp med en god periode i ryggen. De tapte riktignok 2-1 mot tredjeplasserte Odd forrige runde, men sto før det med tre strake seiere. Dermed har de dobbelt så mange seiere de fire siste kampene som de fikk de ti første.

De satt dermed Sarpsborg virkelig på plass etter at østfoldingene slo Molde 2-1 forrige runde. Til tross for to seiere de siste fire kampene ligger de kun tre kamper foran Mjøndalen på kvalifiseringsplass.

Store sjanser

Kristiansund fikk en stor sjanse før to minutter var spilt. Faris Pemi ble spilt gjennom av Amin Askar før han brant til fra skrå vinkel. Ballen gikk i stolpen og ut.

20 minutter senere var kun en sterk redning fra keeper Aslak Falch i veien for at Pellegrino kunne sende hjemmelaget i ledelsen. Ett innlegg fra Bent Sørmø endte på Pellegrinos hode og i retning nettmaskene. Heldigvis for Sarpsborg rakk Falch å få en hånd på ballen.

I det hele tatt var det Kristiansund som var best i første omgang. For Sarpsborg var nok det mest positive at ballen aldri hadde funnet veien forbi Falch i buret.

Sterke periode

Men det var Sarpsborg som kom til den første store muligheten i andre omgang. Før to minutter var spilt kom Mustafa Abdellaoue seg fri inne i feltet og rundet keeper. En altoppofrende Aliou Coly klarte derimot å hindre gjestene i å ta ledelsen.

I stedet var det Kristiansund som tok ledelsen ikke mange minutter senere. Pemi kom alene med keeper Falch som på ulovlig hvis stanset angriperen. Pellegrino kunne enkelt sette ballen i motsatt hjørne av keeper på det påfølgende straffesparket

Da løsnet det for Kristiansund. Kun minuttet etter fikk Sondre Sørli en god skuddmulighet. Dobling av ledelsen var det derimot Kalludra som fikk æren av å sette. Servert av nevnte Sørlig satte han ballen trygt i venstre hjørne.

Pellegrino var derimot ikke fornøyd med ett mål mot Sarpsborg. Tre minutter etter Kalludras nettkjenning satte han likså greit ett frispark nesten fra hjørnesparkposisjon rett i motsatt hjørne.

Debutant-scoring

Sarpsborg fikk en sen redusering. Jørgen Strand Larsen lobbet ballen lekkert over Eirik Holmen Johansen i kristiansundburet og i mål.

Nærmere kom ikke Sarpsborg. Derimot var det Eliteserie-debutant Oskar Sivertsen som kunne fastsette sluttresultatet til 4-1. Fra seksten meter smalt han ballen i lengste hjørne. Dermed scoret 16-åringen etter kun seks minutter på banen.

Neste søndag reiser Kristiansund til Sandefjord, mens Sarpsborg 08 får nok en tøff kamp. Da står nemlig Bodø/Glimt på motsatt banehalvdel.

(©NTB)