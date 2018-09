Debutscoring ga Tysklands første seier etter VM-fiaskoen

Hoffenheim-forsvarer Nico Schulz markerte seg umiddelbart i Tyskland-debuten og scoret et sent vinnermål i 2-1-seieren over Peru.

Schulz' skudd gikk inn under keeperhanskene til Pedro Gallese i det 85. minutt. Han fikk dermed en langt lystigere landslagsopplevelse enn klubbkamerat Håvard Nordtveit, som tidligere søndag ble utvist på tampen av Norges 0-1-tap borte mot Bulgaria.

Tyskland spilte en god første omgang, men havnet likevel under etter at Luis Advíncula tok Peru i føringen i det 22. minutt. Scoringen kom etter en kontring.

Kort tid etterpå var lagene like langt. Julian Brandt lobbet 1-1-målet over Gallese. Vertene hadde flere sjanser før pause, men Perus målvakt sto i veien.

I annen omgang var de søramerikanske gjestene farlig frampå flere ganger. Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen måtte blant annet redde en solid heading fra Jefferson Farfán.

Til slutt kunne Joachim Löw juble for 2-1-seier i det som var hans 167. kamp som tysk landslagssjef. Med det tangerte han rekorden til Sepp Herberger.

Seieren var tyskernes første siden fadesen i VM. Som tittelforsvarer røk Tyskland hodestups ut i gruppespillet. Før helgen spilte Löws menn 0-0 hjemme mot nybakt verdensmester Frankrike i nasjonsligaen.

