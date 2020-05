Deeney mener Premier League har mistet all integritet

Ikke alle spillerne er begeistret for at ligafotballen gjenopptas 17. juni.

Torsdag kom bekreftelsen at den engelske toppdivisjonen gjenopptas for å fullføre sesongen.

Dermed virket det som at det endelig skal lykkes for Liverpool, som seiler inn mot sitt første ligagull på 30 år.

Seriekampene og den eventuelle gullfeiringen vil imidlertid gå for tomme tribuner, og Watford-spiss Troy Deeney mener ligaen mister all sin troverdighet ved å starte opp igjen.

Deeney har selv sagt nei til å gjenoppta trening i frykt for at hans sønn, som ble født for tidlig og som har pusteproblemer, skal bli smittet.

Les også: Dette er de 12 beste Premier League-lagene gjennom tidene (+)

HARDHAUS: Deeney, her i duell med Dejan Lovren, har vært negativ til at sesongen skal gjenopptas. Foto: Alastair Grant (AP)

- Synes synd på Liverpool

Veteranen er klar på at sesongen burde blitt avlyst.

- Når det kommer til integritet for denne sesongen er den allerede borte, synes jeg, forteller han til CNN og fortsetter.

- Jeg synes synd på Liverpool, for uansett hvordan dette ender fortjener de å vinne ligaen og løfte trofeet. Men uansett om vi spiller alle kampene vil det husket som året som ble spolert av pandemien.

Liverpool hadde stø kurs mot et svært etterlengtet ligagull da serien ble satt på vent. 25 poeng skiller ned til serietoer Manchester City med ni gjenstående serierunder.

- Jeg synes synd på Liverpool-spillerne og Jordan Henderson (kaptein, journ. anm), men med tanke på integritet er det ingen mulighet for at man si at dette er en levedyktig konkurranse, sier Deeney.

Les også: –⁠ Premier League-dato satt. Dette blir første kamp

Watford-spissen sammenligner gjenopptakelsen av sesongen som å løpe et maraton, for deretter å ta en to måneders pause før man tar innspurten. Han avslører også at han har fått tilsendt svært lite hyggelige meldinger etter at han gjorde det klart at han ikke ville trene med lagkameratene i frykt for å smitte sin egen sønn.

- Jeg så noen kommentarer om sønnen min, og folk har sagt «jeg håper sønnen din får korona». Det synes jeg er tøft å takle, men om du svarer tror folk at de har kommet inn på deg.

Kanté trener på egenhånd

I tillegg til Deeney, har også Spurs-backen Danny Rose uttrykt skepsis til at sesongen skal gjenopptas.

Chelsea-stjernen N'Golo Kanté har på sin side takket nei til å gjenoppta trening med sine lagkamerater i frykt for viruset.

Det har vært pause i Premier League siden 9. mars på grunn av viruspandemien. Klubbene har den siste tiden trappet opp treningen gradvis i henhold til strenge smitteverntiltak. Samtidig testes spillerne jevnlig for viruset.

Representanter for spillerne ga på en videokonferanse tirsdag tommelen opp for trening med kontakt. Onsdag ble siste opptrapping av treningsaktivitet godkjent av klubbene, og torsdag var duellspillet tilbake på trening.

17. juni skal Aston Villa-Shefiield United og Manchester City-Arsenal etter planen spilles, men Premier League bekrefter at det blir en real kampbonanza for å få fullført sesongen tidsnok.

Lørdagskampene vil bli spredt utover dagen, med kampstart (engelsk tid) både klokken 12.30, 15.00, 17.30 og 20.00.

Søndag vil man kunne se PL-kamper fra 12.00, 14.00, 16.30 og 19.00, mens kamper både fredag og mandag vil ha avspark klokken 20.00 britisk tid.

I tillegg vil det bli spilt kamper både tirsdag, onsdag og torsdag med avspark 18.00 og 20.00.