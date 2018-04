Ødegaard av banen med skade i Heerenveen-seier

Martin Ødegaard måtte gå av banen med skade da Heerenveen vant 2-1 mot Heracles i nederlandsk æresdivisjon søndag. Morten Thorsby sendte Heerenveen i ledelsen.

Martin Ødegaard klarte ikke fortsette etter å ha fått en smell i foten etter 60 minutter. Unggutten prøvde å fortsette kampen, men måtte gi tapt og haltet av banen etter å ha holdt seg til vristen.

Like før pause fikk Ødegaard se landsmann Morten Thorsby sørge for Heerenveen-ledelse med et hodestøt. Minuttet etter bortelagets første scoring økte Arber Zeneli til 2-0 fra straffemerket.

Brahim Darri reduserte for Heracles på overtid med et flott langskudd, men da var det for sent.

Thorsby spilte hele kampen for Heerenveen, mens Nicolai Næss var ubenyttet reserve.

Heerenveen klatrer til åttendeplass på tabellen, mens Heracles faller til tiendeplass.

(©NTB)

Mest sett siste uken