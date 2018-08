Ødegaard fikk nytt innhopp mot Juventus

Martin Ødegaard får spille for Real Madrid i sesongoppkjøringen. Lørdag fikk han sjansen på tampen i 3-1-seieren over Juventus. Her er Ødegaard i aksjon mot Manchester United tidligere i uken. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )