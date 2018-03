Ødegaard fra start for Norge

Martin Ødegaard kommer inn som en av fem endringer i Norges lag mot Albania i Elbasan mandag. Lars Lagerbäck starter med to tenåringer.

Kristoffer Ajer beholder nemlig plassen etter sin pangdebut og får denne gang Håvard Nordtveit som makker. Jonas Svensson har ristet av seg lårproblemet og er tilbake på høyreback, mens Tarik Elyounoussi overtar hjemreiste Ola Kamaras plass på topp. Ørjan H. Nyland vokter målet.

Ødegaard får spilletid for tredje gang under Lagerbäck. Han startet også mot Makedonia i november og fikk et innhopp mot Australia fredag. Han avløser Ajer som yngstemann i startoppstillingen. Begge er 98-årgang og 19 år gamle.

Ut til benken går Rune A. Jarstein, Omar Elabdellaoui, Tore Reginiussen og Fredrik Midtsjø. Med Ødegaard inn på høyre kant flytter kaptein Stefan Johansen inn på sentral midtbane igjen, mens Moi starter på venstrekanten der han var så god sist.

Lagerbäck varslet søndag at han ville gjøre «et antall» endringer i startoppstillingen, men at han først ville avvente status for Svensson og diskutere belastning med sitt medisinske team. Han landet på fem endringer.

Albania spiller sin eneste kamp under samlingen og har forberedt seg i ro og mak i Dürres, mens Norge har bare to kampfrie dager siden 4-1-seieren mot Australia, samt en flyreise på over tre timer.

Kamer Qaka, som har 36 aldersbestemte landskamper for Norge, spiller fra start for Albania for første gang. Han debuterte som innbytter 3-2-seieren borte mot Tyrkia i november. Han spiller på sentral midtbane sammen med Taulant Xhaka, som er klubbkamerat med Moi i Basel.

Hjemmelaget starter også med en debutant i Vejle-spiller Ylber Ramadani. Sju av spillerne i Albanias startoppstilling, blant dem hele forsvarsfireren, var i EM-troppen i 2016. På benken sitter ytterligere seks med sluttspillerfaring. Ingen av Norges spillere har vært i et seniorsluttspill.

Norge har tapt sine åtte siste bortekamper mot lag rangert blant de 200 beste i verden (dvs. unntatt San Marino), hvorav fire under Lagerbäck med sammenlagt 0-11.

Norge (4-4-2):

12 Ørjan H. Nyland – 16 Jonas Svensson, 6 Håvard Nordtveit, 3 Kristoffer Ajer, 2 Birger Meling – 9 Martin Ødegaard, 19 Markus Henriksen, 8 Stefan Johansen (kaptein), 11 Mohamed Elyounoussi – 10 Tarik Elyounoussi, 21 Bjørn Maars Johnsen.

Reserver: 1 Rune A. Jarstein, 22 Sten Grytebust – 4 Tore Reginiussen, 5 Sigurd Rosted, 13 Fredrik Midtsjø, 14 Omar Elabdellaoui, 15 Iver Fossum, 18 Ole Selnæs, 20 Mats Møller Dæhli, 23 Fredrik Gulbrandsen. Uaktuell pga. skade: Martin Linnes.

Albania (4-2-3-1):

23 Thomas Strakosha – 4 Elseid Hysaj, 15 Mergim Mavraj, 18 Arlind Ajeti, 17 Naser Aliji – 14 Taulant Xhaka, 22 Kamer Qaka – 21 Odise Roshi (kaptein), 20 Ylber Ramadani, 7 Eros Grezda – 10 Armando Sadiku.

Reserver: 1 Etrit Berisha, 12 Alban Hoxha – 2 Andi Lila, 3 Ermir Lenjani, 5 Herdi Prenga, 6 Berat Djimsiti, 8 Bujar Lika, 9 Liridon Latifi, 11 Enis Gavazaj, 13 Keidi Bare, 16 Sokol Cikalleshi, 19 Bekim Balaj, 24 Kristal Abazaj.

Dommer: Fyodor Zammit, Malta.

(©NTB)

