Ødegaard kobles til bundesligaklubb

Stortalentet vil etter alle solemerker fortsette karrieren et annet sted enn i Vitesse etter inneværende sesong.

Martin Ødegaard (20) kan være aktuell for utlån til bundesligaklubben Bayer Leverkusen, skriver den spanske avisen Marca.

Det norske stortalentet, som denne sesongen var lånt ut fra Real Madrid til nederlandske Vitesse, har kontrakt med den spanske storklubben fram til sommeren 2021.

Marca hevder Real Madrid vegrer seg for å selge 20-åringen fordi han kan komme til å få en viktig rolle for laget i fremtiden, samtidig som markedsverdien hans vil øke med flere suksessrike låneopphold.

Ajax skal ha tilbudt 20 millioner euro for Ødegaard, men ifølge avisen er det langt unna hva den spanske storklubben krever etter den glitrende sesongen han har hatt i Nederland.

Derfor synes et utlån som den mest sannsynlige løsningen også neste sesong, og skal man tro Marca kan det bli i tysk Bundesliga.

Avisen peker på at flere tidligere Real Madrid-spillere, deriblant Dani Carvahal, har utviklet seg stort på utlån i Bayer Leverkusen og at det kan være en mulighet også for Ødegaard.

Flere La Liga-klubber skal også være aktuelle destinasjoner, og Real Madrid-ledelsen vil derfor sette seg ned med Ødegaards representanter etter sesongen, for å diskutere hans framtid.

Martin Ødegaard og Vitesse spiller finale i den nederlandske Europa League-playoffen tirsdag.

Bayer Leverkusen endte på fjerdeplass i Bundesliga denne sesongen og er klar for neste sesongs Champions League.