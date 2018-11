Ødegaard matchvinner med frisparkperle

Martin Ødegaard scoret et flott frisparkmål da Vitesse slo Utrecht 2-1 i den nederlandske æresdivisjonen lørdag.

Scoringen ble avgjørende for kampen og sørget for at Vitesse klatret til 5.-plass på tabellen.

Bryan Linssen hadde gitt vertene 1-0 etter 58 minutter, mens Ødegaards lekre skudd fra omlag 20 meter kom seks minutter senere. Snaut kvarteret før slutt reduserte Cyriel Dessers for Utrecht.

Ødegaard spilte hele kampen for Vitesse.

(©NTB)

Mest sett siste uken