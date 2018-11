Martin Ødegaard spilte hele kampen da Vitesse tapte 0-1 borte mot PSV Eindhoven lørdag.

Borte mot de nederlandske serielederne ble en vanskelig oppgave for Ødegaards lag enda vanskeligere da Vitesses Danilho Doekhi fikk se det røde kortet allerede etter 14 minutters spill.

Vitesse holdt unna i 55 minutter med én mann mindre på banen, men måtte gi tapt da Luuk de Jong satte inn kampens eneste scoring etter 69 minutters spill.

Ødegaard, som scoret sitt første mål for klubben i cupen denne uken, spilte hele kampen. Nordmannen ble notert i dommerens bok da han fikk gult kort i annen omgang.

Ødegaard og Vitesse blir dermed stående med 15 poeng, noe som holder til 6.-plass på tabellen, mens PSV fortsatt ikke har avgitt ett eneste poeng denne sesongen. Med 33 poeng skiller det fem poeng ned til Ajax, som vant 2-0 over Willem II.

Fredrik Midtsjø noterte assist på Mats Seuntjens' vinnermål da AZ Alkmaar brøt tapsrekken med 1-0-seier over De Graafschap og klatret til 5.-plass. Gjestene la seg dypt med mange mann for å tette igjen, men et lite kvarter før slutt lyktes AZ.

Midtsjø og Jonas Svenssen spilte hele kampen, mens Bjørn Maars Johnsen ble byttet inn i det 68. minutt.

Matchvinner Seuntjens spilte sin første kamp fra start etter 15 måneders skadefravær.

