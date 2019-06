Ødegaard trente etter Hegerberg-sjokket: Ville ikke snakke med pressen

Martin Ødegaard (20) gikk rett forbi journalistene.

LILLESTRØM/OSLO (Nettavisen): Nettavisen var blant flere norske medier som torsdag hadde tatt turen til Lillestrøm hvor Ødegaard trente sammen med resten av det norske A-landslaget dagen før kampen mot Romania.

Mange hadde håpet å få en kommentar fra 20-åringen etter at han onsdag kveld overrasket stort med å kritisere Ada Hegerberg for hennes uttalelser i Josimar mot Norges Fotballforbund.

Ødegaard var imidlertid ikke interessert i å kommentere uttalelsene etter landslagets treningsøkt torsdag ettermiddag.

Unggutten passerte Nettavisen og de andre mediene, mens pressesjef Svein Graff konstaterte at Ødegaard ikke kom til å kommentere saken.

Landslagssjef Lars Lagerbäck og forsvarsspiller Håvard Nordtveit møtte så pressen 13.30. Real Madrid-eiendommens utspill ble naturligvis et tema også der.

Lagerbäck bekrefter overfor Nettavisen at Ødegaard tok kontakt med ham onsdag kveld før han publiserte meldingen på Instagram.

Og Ødegaard fikk sjefens velsignelse.

- Martin bare vokser i mine øyne. Jeg synes det var veldig bra skrevet. Jeg sa til ham: Om du kan stå for det, synes jeg du skal sende ut det, sier svensken.

Landslagssjefen forteller at han ikke er typen som vil gi spillerne munnkurv eller ytringsnekt.

- Jeg ga ham 100 prosent støtte, legger Lagerbäck til.

Håvard Nordtveit delte Ødegaards Hegerberg-melding på sin konto onsdag kveld. Slik forklarer han den tanken:

- Som Lars sier, Martin vokser mer og mer i mine øyne. Han begynner å bli en mann, og jeg støtter det han skrev, sier Nordtveit til Nettavisen.

TRENING: Martin Ødegaard i aksjon med A-landslaget på treningsfeltet ved Lillestrøm. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Ødegaard reagerer

Det vakte oppsikt da Ødegaard onsdag kveld tok et oppgjør med Hegerberg på Instagram. Ødegaard reagerer tydelig på at Hegerberg som ga seg på landslaget i 2017, har stilt opp i et intervju med fotballmagasinet Josimar hvor hun kritiserer Norges Fotballforbund.

Han antyder at oppmerksomheten et slikt intervju skaper er med på å ødelegge kvinnelandslagets forberedelser til det kommende VM-sluttspillet.

- Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet, skriver Ødegaard på Instagram.

Videre fyrer han løs på denne måten:

- De fortjener bedre. At du nå velger å gjøre et slikt intervju er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå.

Hegerberg hardt ut mot NFF i Josimar

Ødegaards uttalelse kom på samme dag som Josimar publiserte et lengre intervju med Hegerberg der hun åpner opp om hvorfor hun valgte å gi seg på landslaget.

23-åringen forteller blant annet at hun opplever at Norges Fotballforbund aldri har tatt kvinnenes landslag seriøst, og at det er en følelse hun har hatt siden hun ble tatt inn på U15-landslaget.

Lyon-stjernen mener at kvinnefotball befinner seg nederst på rangstigen, og at det ikke har vært gode nok ledere med norsk kompetanse.

VERDENS BESTE: Ada Hegerber er kåret til verdens beste fotballspiller, men hun har valgt å ikke representere det norske landslaget. Foto: Balazs Czagany (AP)

Hun forteller også om hvordan hun har følt seg etter å ha returnert fra landslagssamlinger med Norge.

- Det var tøft på så mange samlinger. Jeg var knekt psykisk, det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha, sier hun og legger til alt ble langt lettere etter at hun tok valget om å gi seg på landslaget.

Journalisten forsvarer Hegerberg



Det er spesielt timingen på intervjuet Ødegaard har reagert på, men til Nettavisen forteller journalist Marius Lien som har skrevet artikkelen, at intervjuet med Hegerberg ble gjennomført i februar.

Det er Josimar som skal ha avgjort publiseringstidspunktet, men at Hegerberg var inneforstått med at det ville bli publisert før VM.

Lien tar imidlertid Hegerberg i forsvar.

- Martin Ødegaards formuleringer tyder på at han ikke har forstått innholdet i Adas uttalelser. Kritikk av timingen må rettes mot meg og Josimar/Morgenbladet, ikke Ada, Lise Klaveness, Trine Rønning og andre som kritiserer NFFs håndtering av kvinnefotballen det siste tiåret, forklarer Lien.

Hegerberg har foreløpig ikke svart på kritikken fra Ødegaard.