Ødegaard tror ikke Solari endrer situasjonen hans

Real Madrid har etter sparkingen av Julen Lopetegui fått en trener Martin Ødegaard kjenner godt, og som kjenner ham, men 19-åringen tror ikke det forandrer noe.

– Det er aldri dumt å ha gode relasjoner til trenere, men jeg tror ikke det endrer så veldig mye for min del framover, sier Ødegaard til NTB.

Han er utleid fra Real Madrid til Vitesse for denne sesongen. Han har mye godt å si om Santiago Solari.

– Jeg kjenner godt til ham, for jeg hadde ham som trener på Real Madrids 2.-lag. Jeg hadde et godt forhold til ham og assistenten hans, så jeg kjenner veldig godt til det teamet. Det er veldig fine folk som også er flinke på feltet, og de har fått en god start, sier han.

Med seier i de fire første kampene har Solari lagt inn et godt bud på å få fortsette i jobben han ble tildelt som en midlertidig løsning.

Mer målfarlig

Inntil videre er relasjonene til Vitesse-trener Leonid Slutskij og landslagssjef Lars Lagerbäck de mest avgjørende for Ødegaard.

Slutskij er blitt sitert på at han vil ha flere mål og assist fra en spiller med Ødegaards ferdigheter, og i det siste har han fått et par flotte scoringer, sist vinnermålet i helgens seriekamp mot Utrecht.

– Han vil jo selvfølgelig at jeg skal score mål og gi assist, men han har ikke stresset meg på det, og han har virket veldig fornøyd med det jeg har gjort. Han vet også at det ikke bare er mål og assist som teller, men mye annet. Likevel tror jeg han var veldig fornøyd da jeg scoret, sier Ødegaard til NTB.

Han avviser ikke at han er blitt litt mer hissig på å komme til avslutninger.

– Jeg føler ikke at jeg har endret veldig mye i spillet mitt, men jeg søker nok litt oftere avslutninger, og da særlig skudd fra distanse.

God tid

Det er over fire år siden Ødegaard som 15-åring debuterte på landslaget, men nå er han på sin siste samling som tenåring, og fortsatt har han vært på banen bare tre ganger i de nesten to hele sesongene under Lagerbäck. Forrige landslagsminutter kom helt tilbake i mars.

– Det beste for en norsk spiller er å spille med flagget på brystet og være med å vinne kamper for Norge. Jeg har veldig lyst til det, men samtidig stresser jeg ikke så mye. Jeg vet at jeg har mange år på meg, og dessuten har de som har spilt gjort det veldig bra, sier han.

– Det har ikke vært noen spesiell grunn til å endre så mye, men jeg er klar og håper å kunne komme inn og bidra.

Selv om han er tenåring er Ødegaard nesten for veteran å regne i landslagsmiljøet. Han gleder seg over tallene som viser at landslagets omdømme er på vei opp igjen fra en dyp bølgedal.

– Det er veldig hyggelig. Jeg husker da jeg kom inn. Da var det positiv omtale og god flyt en stund, faktisk helt fram til siste EM-omspillskamp i 2015. På Ullevaal var det nesten fullsatt hver gang og god stemning, men så kom en nedtur. Nå føler jeg at det er på vei opp igjen, med mer positivitet og trøkk. Det er veldig bra, sier han.

