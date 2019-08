Deila: - Ejuke-exit kan ha skapt uro

Vålerengas poengfangst har stupt etter salget av nigerianeren.

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Vålerenga gjorde god butikk på Chidera Ejuke i sommer.

21-åringen ankom Vålerenga fra nigerianske Gombe United for en lav sum i 2017 og ble nå solgt videre til Herenveen for nærmere 25 millioner kroner. Han har vært toneangivende for Vålerenga i år og tidvis svært ubehagelig for motstanderne, med sin uforutsigbarhet, hurtighet og teknikk.



Vålerenga står uten seier på de fire siste kampene. Før det slo de årets formlag Bodø/Glimt hele 6-0 hjemme på Intility, med blant andre Ejuke i storslag. Etter den kampen forsvant 21-åringen og Vålerengas kurve begynte å peke nedover, noe mange mener ikke er tilfeldig. Poengfangsten, men også angrepsspillet generelt har dalt.

Med Chidera Ejuke på laget hadde Oslo-klubben et gjennomsnitt på 1,7 poeng per kamp. Etter han forsvant har det dalt til 0,75 poeng per kamp og snittet for året har sunket til 1,4 poeng, som også har vært «normalen» til Vålerenga de siste sesongene. Det har «sikret» de 6.-8.plass de siste sesongene.

I år har forventningene vært høyere og Vålerenga-trener Ronny Deila har selv gått ut og sagt at målsetningen er medalje. Situasjonen har naturligvis gitt vann på mølla til en rekke eksperter, blant andre Joachim Jonsson og Kjetil Rekdal i studio hos Eurosport. De mener Vålerenga ikke har utviklet seg og står på stedet hvil.

TALLENE: Statistikk på VIFs poengfangst i år opp mot tidligere år. Bilde: Martin Sjøblom Roppestad

Hater å finne unnskyldninger

Vålerenga har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer og har sikret seg, blant andre, spissen Mayron George og kantspilleren Ousmane Camara, som det knyttes store forventninger til. Vålerenga-trener Ronny Deila innrømmer at salget av Chidera Ejuke kan ha gjort noe med tryggheten til Vålerenga-spillerne på banen.

- Vi har fått inn nye spillere som gjør oss sterkere. At Ejuke gikk kan ha gjort noe med tryggheten og skapt litt uro innad i gruppa, men jeg hater å finne unnskyldninger, sier Ronny Deila til Nettavisen.

- Salget av Ejuke er heller ingen unnskyldning. Det er mange av spillerne som har prestert veldig bra i vår og ikke presterer opp mot det samme nivået nå.

Nå er dere nede på samme poengsnitt som de siste sesongene. Dere har snakket om medaljemål. Hvor viktig er det å klare det for Vålerenga?



- Det er viktig for oss å bli bedre hele tiden og det har vi fortsatt mulighet til å bli. Vi må stadig være i utvikling. De fire siste kampene har jo ødelagt snittet. Vi har vært veldig svake offensivt. Vi har ikke klart å sette opp rytme og pasninger nok til at vi har fått nok folk på den siste tredjedelen av banen, sier Ronny Deila til Nettavisen.

Aron Dønnum er en annen ung Vålerenga-spiller som har blomstret med mye spilletid i årets sesong. Han er delt toppscorer sammen med Chidera Ejuke. Eidsvollingen mener fokuset på Ejuke er overdrevet og at det ikke har påvirket laget.

- Det er ikke sånn at vi snakker om Ejuke i garderoben. Vi klarer oss fint uten «Chiddi». Livet hans går videre i Nederland og vi går videre her. Vi har nok kvalitet i stallen til å klare oss fint. Jeg tror ikke det er én eneste person i klubben som har snakket om Chidera Ejuke nå i det siste utenom å ønske han lykke til, sier Aron Dønnum til Nettavisen.

TILLIT UNDER DEILA: Aron Dønnum intervjues etter eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Kristiansund på Intility Arena. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Har masse x-faktor

Deila mener de må spille annerledes med nysigneringen Mayron George på topp. Han er full av lovord om den nye sterke spissen.

- Det ble jo litt endring på laget uten Chidera Ejuke, men de ti andre på laget er jo så å si de samme. Vi må spille på en litt annen måte med Mayron George som spiss, men vi må fortsatt klare å vende spillet og bruke mellomrommene. Vi må ha glede og tro på at dette skal fungere, sier Deila til Nettavisen og fortsetter.

Mayron George har jo x-faktor så det ljomer etter. Han må bare få flere kamper i beltet og spille jevnlig. Han har noe vi har manglet, sier han til Nettavisen.

Noen omtaler han som «Ejuke-erstatteren». Han heter Ousmane Camara (20) og ble hentet fra AFC Eskilstuna i Allsvenskan for en uke siden. Der har han scoret to mål på 15 kamper i år og imponert med hurtighet, dribleferdigheter og teknikk.

- Ousmane Camara er, på mange måter, en Ejuke-type. Han er en hurtig og ung spiller som allerede har prestert på bra nivå i Allsvenskan. Han er en solid tilvekst for oss, sier Deila til Nettavisen.

Selv om unggutten allerede har prestert i Allsvenskan, mener Deila han trenger tid til å tilpasse seg en ny liga og nye lagkamerater.

- Han er klar for å spille, men han må få arbeidstillatelse først. Det kan jo ta en uke til. Han må få tid til å bli kjent med gutta, spillestil, byen og hele pakka, før vi forventer alt for mye av han. Vi skal snu dette sammen med de nye som har kommet inn, sier Deila.

Aron Dønnum er fornøyd med sine nye lagkamerater og mener de vil hjelpe Vålerenga i høst.

- Det er alltid spennende med nye spillere inn i gruppa. Mayron George har startet bra. Han har allerede bidratt med målpoeng og er sterk og flink til å binde opp motspillere. Ousmane Camara er en veldig god spiller. Rask og kvikk, selv om jeg ikke har fått sett så mye av han ennå. Han har ikke rukket å få med seg så mange treninger ennå, sier Dønnum til Nettavisen.

Vålerenga kunne ønsket seg enklere motstand i neste runde. Da går til turen til en av Eliteseriens tøffeste bortearenaer denne sesongen. På Aspmyra venter Bodø/Glimt førstkommende mandag. Som Haugesund var, er nok bodøværingene ivrige på å revansjere det forsmedelige 6-0-tapet i Oslo i begynnelsen av juli.