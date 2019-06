Deila: - Skuffet over mentaliteten

Vålerenga-treneren innrømmer at laget sliter med selvtilliten.

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Vålerenga stod med elleve baklengsmål på de tre siste kampene i serie og cup. I samme periode har de kun scoret tre mål, alle mot Bærum. I serien stod de uten scoring siden 16. mai. Det er en stund siden publikum på Oslo øst har sett noe til den uforutsigbare angrepsrekken som frustrerte bortelagets forsvar i kamp etter kamp. Nå ser vi tendenser vi også så i fjorårets Vålerenga-lag. Angrepsspillet fremstår ofte litt tilfeldig på langt nær like truende som i de fire første hjemmekampene. Mot Sarpsborg 08 fikk Oslo-klubben tettet igjen bak, som også var hovedfokuset.

Vålerenga-trener Ronny Deila sa etter kampen mot Sarpsborg 08, at han og laget hans har fokusert på det defensive arbeidet, etter mye baklengsmål de siste kampene.

- Vi har hatt mye fokus på å tette igjen bakover etter noen kamper med mye mål imot, sier Ronny Deila til Nettavisen, og fortsetter.

- Vi har slitt og sliter fortsatt med tempoet i angrepsspillet. Vi flytter ballen for sent. Det har vi snakket en del om den siste uka og det har påvirket selvtilliten og tryggheten vi hadde tidligere, sier han.

- Har det defensive fokuset i treningsarbeidet gått utover angrepsspillet?

- Nå har vi jo ikke fått trent like mye den siste uka, fordi det har vært mye kamper og spillerne har vært ulike steder. Jeg er skuffet over mentaliteten vi har vist når vi får mål imot i tette kamper, sier Deila til Nettavisen.

- Hvordan har det påvirket spillet deres?

- Vi har mistet struktur og flyr i alle kanter og da blir det veldig lett for motstanderen og produsere sjanser på oss. Derfor har vi også slitt med å gjenvinne ballen, som har gjort at vi får færre overganger, sier Deila til Nettavisen.

Vilhjalmsson:- Kjenner ikke på presset

Matti Vilhjalmsson ble hentet fra Rosenborg før denne sesongen, og har vist seg som en skikkelig målscorer i Trondheim. I Vålerenga har det gått litt tregere og islendingen står nå med tre scoringer på 12 seriekamper. Bortsett fra en scoring mot Ranheim 12. mai har 32-åringen ikke funnet nettmaskene siden serieåpningen mot Mjøndalen.

Ronny Deila er tydelig på at scoringstakten til spissene ikke er der han ønsker ennå, men at de er avhengig av hjelp fra lagkameratene.

- Vi har ikke fått spissene skikkelig i gang ennå. Matti (Vilhjalmsson) gjør en veldig viktig jobb for laget på mange andre måter, og har byttet litt posisjoner. Han er også en målscorer, så vi må skape flere muligheter for spissene våre. Da vil de og vi score flere.

Vilhjalmsson peker på skader og rotasjoner som en årsak til at samspillet sitter like godt som i starten av sesongen.

- Det har vært tøffe kamper i det siste. Derfor har vi hatt litt mer fokus på det defensive, for å bli bedre i begge bokser. Vi skapte jo mange sjanser mot Bærum også, selv om det ble en veldig dårlig kamp. I tillegg har vi fått litt skader på enkelte som vi har måttet ta hensyn til. Skadene går jo utover relasjonene i laget, sier Vilhjalmsson til Nettavisen.

- Du står med kun tre mål på 12 seriekamper. Kjenner du personlig på scoringspresset?

- Jeg kjenner ikke veldig på det. Jeg har jo spilt nesten halvparten av kampene som hengende spiss. Dersom det forventes at tier-rollen skal bli toppscorer, så må jeg leve med det. Jeg forsøker bare å gjøre den beste jobben for laget og er avhengig av gode pasninger og «service» fra medspillerne, sier Vilhjalmsson til Nettavisen.

ANGRIPER: Matthias Vilhjalmsson har scoret tre mål for VIF denne sesongen. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Utelukker ikke ny spiss

Vålerenga-trener Ronny Deila vil ikke avkrefte at klubben handler inn en angrepsspiller i sommer, men vil se an situasjonen frem til overgangsvinduet åpner om halvannen måned.

- Vi får se an litt. Det kommer an på hva som er tilgjengelig og hvor mye midler vi har. Det er litt tidlig å si ennå. Bård Finne spilte spiss i da og scoret. Han scoret ti mål i fjor, så vi vet at vi kan score mål her, sier Deila til Nettavisen.

Bård Finne fikk tillit på topp mot Sarpsborg 08 og svarte med sitt første mål siden seieren mot Tromsø 14. april. Bergenseren trekker også fram at et større defensivt fokus har preget treningsarbeidet i det siste.

- På kort sikt har vi måttet fokusere på det defensive. Vi har kollapset litt når vi har kommet under i det siste. Samtidig så vet vi hvor gode vi kan være på hjemmebane. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å snu denne litt svake perioden. Vi får en brukbar start på det i dag og så skal vi ta nye steg.

Ute av cupen

Både Vålerenga og Sarpsborg 08 røk ut av Norgesmesterskapet i forrige uke. Det gir lagene ekstra tid til å restituere og terpe på angrepskombinasjoner før neste serierunde til helgen.

Vålerenga reiser til Haugesund for å bryne seg på Jostein Grindhaugs mannskap, mens Sarpsborg 08 er vertskap når formsvake Strømsgodset gjester Østfold.