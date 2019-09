Deila: - Vanskelig å finne spillere fra Oslo som er gode nok

Mener små klubber har det enklere med å få lokale spillere til å fungere.

VÅLERENGA – RANHEIM: 1-1

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Uavgjort 1-1 mot bunnlaget Ranheim kommer nok ikke til å stilne kritikerne. Realiteten er at det har gått enda en uke uten at Vålerenga har klart å vinne en fotballkamp.

Vålerenga stilte med tre Oslo-gutter fra start mot Ranheim: Adam Larsen Kwarasey (31), Christian Borchgrevink (20) og Ivan Näsberg (23). I tillegg til Aron Dønnum (21), som kom til klubben som 15-åring. Comebacket til Mohamed Fellah gjorde at enda en Oslo-gutt ble involvert. Vålerenga-trener Ronny Deila er ikke i tvil om at det er viktig med flere Oslo-profiler i laget. Samtidig henter han og klubben stadig inn utenlandske spillere fremfor lokale Oslo-talenter.

- Det er ikke tvil om at det er viktig med spillere fra Oslo. Samtidig er det viktig å si at det er stor forskjell på å spille i Kristiansund og Vålerenga. Standardene for å lykkes her er mye høyere, påpeker Deila overfor Nettavisen.

OLSOGUTT: Christian Dahle Borchgrevink og VIF sliter. Flere etterlyser en mer lokal sammensetning i spillerstallen til klubben fra Oslo øst. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

- Så det du sier er at de aktuelle Oslo-spillerne har holdt for lavt nivå?

- Hvis du ser på de som har vært ordentlig populære her, så er det virkelig klassespillere. Daniel Fredheim Holm, Christian Grindheim, Moa, Chidera Ejuke, Vidar Örn Kjartansson og spillere som Steffen Iversen og Ronny Johnsen. Den typen kvalitetsspillere er vanskelig å både finne og å få tak i, med tanke på økonomi, sier Deila, før han fortsetter:

- Folk glemmer ofte at det er vanskeligere å spille her, kontra en mindre klubb med mindre økonomi. Det er en annen fotball og et annet press i Vålerenga. Det samme er det med Rosenborg.

- Motstandere yter ofte ekstra



VIF-treneren mener klubber som Vålerenga og Rosenborg trenger ekstra gode spillere for å kompensere for den ekstra innsatsen som møter dem fra de andre lagene i serien.

- Det er et tøft sted å spille fordi det forventes at du vinner hver kamp og alle lag yter ofte litt ekstra for å slå deg. Da må du ha landslagsspillere over hele linja. De må være klart bedre enn de andre, fordi motstanderne tar ut det lille ekstra. Det samme må Vålerenga som klubb takle, sier Deila til Nettavisen.

Mohammed Fellah spilte over 120 kamper i perioden fra 2006 til han forlot klubben for danske Esbjerg i 2013, under omstendigheter som gjorde han mindre populær blant Vålerenga-Klanen.

For et par uker siden ble det klart at Holmlia-gutten returnerer til klubben han kaller «hjemme». Mot Ranheim fikk han sitt comeback til hyllest av Klanen, da han kom inn som innbytter. 30-åringen syntes det var noe helt spesielt.

- Det var mye følelser. Jeg merket det allerede på oppvarmingen da Klanen sang navnet mitt. Det var rørende. Det er den beste følelsen en fotballspiller kan ha, når du er født og oppvokst her i klubben, sier Mohammed Fellah til Nettavisen.

- Du var ikke på godfot med Klanen da du forlot klubben i 2013?

- Nei. Det var en dårlig skilsmisse. Det var jeg som var naiv og ville bli proff raskest mulig. Jeg trodde at jeg burde reise videre, men nå er jeg hjemme igjen og skal gjøre alt for å gi de glede, svarer Fellah.

TILBAKE: Mohammed Fellah var søndag i aksjon for Vålerenga i Eliteserien for første gang siden 2013. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

- Få inn Oslo-gutta!

Ivan Näsberg er født på Vålerenga og døpt i Vålerenga kirke. Han håper klubben jobber for å hente flere Oslo-gutter til Vålerenga.

- Det begynner å ligne på noe. Fortsetter denne trenden så kan det bli morsomt. Det går riktig vei. Alle vil jo ha et lokalt lag, så jeg regner med alle jobber for det, sier Ivan Näsberg til Nettavisen.

- Hva tenker du om signeringen av Mohamed Fellah?

- I og med at han kommer fra Oslo øst er det helt perfekt. Jeg vil gjerne ha inn flere Oslo-gutter i laget jeg. Få Oslo-gutta inn til oss, så lenge de er gode nok, fortsetter Näsberg.

Vålerengas kaptein Adam Larsen Kwarasey fra Trosterud, liker også den nye Oslo-signeringen og hvordan han påvirker de andre i laget.

- Det er kjempebra. Han er en ordentlig Vålerenga-gutt og bryr seg mye om klubben. Han tar litt plass i garderoben og det trenger vi nå. Mohamed Fellah har mye rutine og holder høy kvalitet. Forhåpentligvis kommer han seg i form så snart som mulig så han kan hjelpe oss med litt poeng fremover, sier Adam Larsen Kwarasey til Nettavisen.

- Mawa ikke god nok



Flere eksperter som etterlyser større Oslo-profil i laget, har vært kritiske til at Vålerenga ikke hentet KFUMs toppscorer Moses Mawa til klubben, men lot han gå til Strømsgodset. Han står nå med tre målpoeng på åtte kamper fra start for drammenserne.

Mens Vålerenga-spillerne ønsker seg flere lagkamerater fra Oslo, hentet klubben i stedet inn Mayron George på lån fra Sverige. Han har slitt med å få det til å stemme etter scoringen i debuten. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen uttalte seg i forrige uke kritisk til Nettavisen, om den sportslige lederens disposisjoner, spesielt med tanke på spillerlogistikken.

- Dette er ikke veldig imponerende. Det deler han med de andre som jobber med spillerlogistikk. Vi skal ikke lengre tilbake enn til sommeren. Da foretok de en rekke grep som ikke ser ut til å fungere. Moses Mawa skulle selvfølgelig vært i Vålerenga og ikke i Strømsgodset. Istedenfor henter de en spiller som er innlånt for en kort periode, sa Jesper Mathisen til Nettavisen i forrige uke.

DRO TL DRAMMEN: Moses Mawa endte opp i Strømsgodset da han forlot KFUM Oslo og Obosligaen i sommer. Her avbildet i søndagens oppgjør mot Odd på Marienlyst i Drammen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Ingebrigtsen selv fremholder at Moses Mawa ikke gikk under Vålerengas radar. Snarere tvert imot. Han ble veid og funnet for lett, ifølge den sportslige lederen.

- Moses Mawa har vi ikke vurdert som god nok for den måten vi spiller på. Så kan han nok være god nok for andre og den måten de spiller på. Vi har sett han mange ganger og det er også folk i systemet hos oss som har trent han. Så vi kjenner han godt. Vurderingen vår var at det er en bra spiller, men han var ikke riktig for oss akkurat nå, sier Jørgen Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Deila har sagt at han regner med at stillingen hans blir vurdert etter sesongen. Tenker du det samme om din stilling som sportslig leder?

- Ja, når du holder på i denne bransjen her, så blir du evaluert hele tida. Vi evaluerer alltid etter hver sesong. Det lever jeg helt fint med, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Hvordan påvirkes du av kritikken i sosiale medier og pressen?

- Jeg får ikke med meg så mye kritikk. Jeg leser sjelden aviser og sosiale medier. Koket er litt på utsiden. Vi må ha fokus på arbeidsoppgavene våre, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Søvndyssende oppgjør

De få fremmøtte på Intility søndag kveld, fikk se et tidvis søvndyssende oppgjør mellom to lag som burde ha mer enn nok å spille for.

De siste 20-25 minuttene av andre omgang bød på noe mer presisjon og offensiv angrepsfotball. Bård Finne sendte hjemmelaget i ledelsen etter 62 minutter, etter et forferdelig utspill av Ranheims keeper Even Barli.

Gleden varte kun til det gjenstod fem minutter på kampuret. Da bestemte Vegard Erlien seg for å score sitt første eliteseriemål og sikre ett poeng, som kan bli livsviktig for Ranheim i nedrykksstriden.

I neste runde reiser Ronny Deila og Vålerenga til Skien for å bryne seg på Odd, som har funnet formen igjen. Ranheim tar imot Sarpsborg 08 til såkalt «sekspoengskamp» i bunnen, hjemme i Trøndelag.