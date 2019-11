Deila: – Dønnum blir i VIF

Aron Dønnum drømmer om en karriere i utlandet, men VIF-trener Ronny Deila har ingen planer om å slippe midtbanespilleren med det første.

Dønnum sto fram som en av banens giganter da Vålerenga slo Brann 1-0 i Oslo søndag. 21-åringen herjet på med Brann-spillerne og sto også bak den forløsende scoringen som sørget for at alle poengene ble igjen i hovedstaden.

Kort tid før pause slo Dønnum ballen 45 grader ut i feltet. Herolind Shala dunket så ballen i nettet via tverrliggeren.

– Han var klasse i dag. Han jobber steinhardt og gjør ting som jeg sjeldent ser på en fotballbane. Har fått en ny Ejuke der. Én mot én er han umulig å stoppe nesten, sier VIF-treneren til NTB om Dønnums innsats mot Brann.

Vil til utlandet

– Han skal være her lenger enn (Chidera) Ejuke i hvert fall, humrer Deila på spørsmål om hvor lenge Dønnum blir i klubben.

Ejuke forlot VIF til fordel for nederlandske Heerenveen i juli, etter at han kom til klubben vinteren 2017. Også Dønnum ser for seg en karriere utenfor landets grenser.

– Jeg vil jo selvfølgelig komme meg ut til utlandet, det er det ingen tvil om. Men nå er det Vålerenga og jeg ønsker å gjøre det bra her, sier Dønnum, som sist sesong var utlånt til HamKam.

– Er det en ting jeg har lært i livet når det kommer til fotball, så er det å være tålmodig. Jeg må jobbe hardt for målene og ikke ta lette løsninger.

Målet er VIF-medalje

– Målet mitt er å ta medalje med Vålerenga. Slik det ser ut nå må det skje neste år, så det er det første jeg vil oppnå.

Søndagens 1-0-seier mot Brann var den første trepoengeren siden 5. juli. Poengene smakte derfor ekstra godt for en hardt presset VIF-trener.

– Jeg er utrolig stolt over gutta, og imponert over det de legger ned for dagen. Måten de har stått sammen på, støttet meg, trenerteamet og klubben. Vi har vært en gjeng hele veien. Og det får vi betalt for i dag, sier Deila.

