Deila anbefalte Van Dijk til City: - Han dominerte i Skottland

Da nordmannen anbefalte sin nederlandske superstjerne, fikk han et spørsmål han ikke kunne besvare.

Virgil van Dijk har utviklet seg til å bli, etter manges syn, verdens absolutt beste forsvarsspiller. Han ble også tidenes dyreste forsvarer da han ble fra Southampton til Jürgen Klopps lag.

Før sin tid i Premier League var han uansett kjent som en av skotsk fotballs mest dominerende forsvarere, da han spilte for Celtic.

Mellom 2014 og 2015 delte han også garderoben på Celtic Park sammen med tidligere Strømsgodset- og Vålerenga-trener Ronny Deila. 44-åringen fra Porsgrunn var hovedtrener for Celtic mellom 2014 og 2016.

Utvisning

Under podcasten «Open Goal» forteller Deila at han var såpass imponert at han tipset Manchester City om at han potensielt hadde gull i rekkene i den skotske hovedstaden:

- Om jeg tok kontakt med City? Ja, jeg sa at de måtte hente ham. Så sa de «ok, fortell oss hva den beste kampen er i Europa, så skal vi se på den», sier Deila i intervjuet som blant annet er gjengitt av engelske Goal.com.

På dette tidspunktet hadde Deila et godt forhold til City, og hadde blant annet hatt et tett samarbeid med klubben fra sin tid som Strømsgodset-sjef.

Problemet var at selv om Van Dijk hadde overbevist ved flere anledninger i Skottland, så var det én spesiell ting som manglet.

- Jeg kunne svare på det, fordi han hadde ikke hatt noen skikkelig, skikkelig gode kamper i Europa. Han hadde dominert i Skottland, men han ble utvist mot Inter, sier Deila.

MARSJORDRE: Virgil van Dijk ble utvist mot Inter, og dermed røk overgangen til City. Foto: John Walton (Pa Photos)

På det tidspunktet spilte nemlig Celtic i Europa League, og den store nederlenderen ble ansett som kanskje den største syndebukken da de grønne og hvite tapte for Inter.

I 32.-delsfinalen hadde nemlig Van Dijk blitt utvist i det første oppgjøret mot Inter på Giuseppe Meazza. Dermed fikk han ikke vist seg frem, og City gjorde ikke mer med sin interesse.

- Det var en stor test. Hadde han spilt fantastisk i den kampen, så tror jeg de hadde kjøpt ham, forteller Deila i podcasten.

- Jeg tror de store klubbene tenker at skotsk fotball er på et lavt nivå, og de ønsker ikke å ta en sjanse på en spiller som koster en del. I de europeiske turneringene kan du vise hvor du.

Det endte til slutt med at Van Dijk fikk sin overgang til Premier League, men det ble heller til Southampton, og trener Ronald Koeman, helt på tampen av overgangsvinduet sommeren 2015.

Så seg ikke tilbake

Karrieren skulle uansett nå sin virkelige topp noen år senere for Van Dijk, da han tok turen videre til Liverpool. Der har han vært med å bygge det som mange anser som Europas aller beste lag i skrivende stund.

Liverpool ligger 25 poeng foran resten av lagene i Premier League, og er regjerende Champions League-vinnere. Begge er mye grunnet nederlenderen.

Han ble i tillegg kåret til Europas beste spiller av UEFA i august 2019, og endte på andreplass i Ballon d'Or-kåringen senere samme år, da Lionel Messi gikk til topps.

SUKSESS: Ronny Deila vant to serietitler med Celtic. Foto: Danny Lawson (Pa Photos)

Van Dijk har også vært med å styre Liverpool til seire i UEFA Super Cup, samt FIFA Club World Cup, der brasilianske Flamengo ble slått i en dramatisk finale.

Deila, på sin side, vant den skotske serien med Van Dijk i 2014/2015, samt den skotske cupen. Sesongen etter vant han den skotske ligaen igjen.

Han vant som kjent også Eliteserien med Strømsgodset i 2013, før han tok turen til den skotske hovedstaden.

Mellom 2017 og 2019 var han også hovedtrener for Vålerenga, før han ble ansatt som hovedtrener i New York City FC, som er eid av samme eiergruppe som Manchester City.

Den amerikanske toppdivisjonen (MLS) rakk kun å spille to kamper før korona-pandemien brøt ut. Deilas lag tapte de to, og ligger helt sist i Eastern Conference.