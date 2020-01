Deila ferdig i Vålerenga

Ronny Deila blir trener i New York City FC i Major League Soccer.

Artikkelen oppdateres

Vålerenga bekrefter på sine hjemmesider at Ronny Deila er ferdig som hovedtrener i Vålerenga.

- Jeg takker for tre flotte og innholdsrike år i Vålerenga. Jeg har truffet mange fantastiske mennesker. Vi skulle jobbe videre sammen, men i romjulen dukket denne mulighet opp. Når vi nå har kommet til enighet, er dette en mulighet jeg ikke kan si nei til, sier Deila.

- Jeg er sikker på stor suksess i fremtiden for Vålerenga. Det er lagt et godt fundament og klubben har landets beste akademi, og jeg ønsker alle i og rundt Vålerenga lykke til videre, sier Deila videre.

Etter det Nettavisen kjenner til fikk spillerne beskjed om at Deila ville forlate klubben kort tid før pressemeldingen gikk ut mandag ettermiddag.

Vålerenga starter dermed jakten på en ny hovedtrener tre måneder før seriestart i Eliteserien.

- Strategien til klubben ligger fast og er ikke personavhengig. Vi ser etter en ny hovedtrener som ønsker å være med på vår satsing på å utvikle unge spillere. En som ønsker å bygge Vålerenga som klubben alle unge i Oslo og omegn vil spille for, og som er klar for å lede et Vålerenga i utfordrerposisjon i 2020, sier styreleder Thomas Baardseng.

Deila kom til Vålerenga høsten 2016, da han tok over treneransvaret etter Kjetil Rekdal.

Den tidligere Strømsgodset- og Celtic-treneren ledet Vålerenga til åttendeplass i 2017, sjetteplass i 2018 og ellevteplass i 2019.