Deila forlenger kontrakten med Vålerenga

Fortsetter i osloklubben til tross for en svak 2019-sesong.

Det melder osloklubben på sin nettside torsdag.

Det er snakk om en forlengelse på tre nye år for treneren, fram til 2022.

- Jeg er utrolig glad og stolt over å få fortsette å være en del av Vålerenga. Jeg føler de tre åra som har vært har vært utfordrende, men ser mer enn noen gang et stort potensial i klubben vår, sier Deila til klubbens nettside.

- Jeg er såra



Vålerenga har vært gjennom en tøff 2019-sesonge, spesielt tøff har høsten vært.

- Mange med hjertet i klubben er naturlig nok såra etter høstsesongen. Jeg er såra selv, for det går på klubbens ære løs, og det kjenner jeg også på. Dette gir meg en voldsom energi og et driv for å utvikle Vålerenga videre. Vi skal slå tilbake!

Deila har ledet klubben siden 2017. Målet har vært å kjempe i toppen av Eliteserien, men enn så lenge har det ikke gått helt etter planen.

Nå varsler Deila at klubben skal gå i en mer «tydeligere retning».

- Vi skal være et Oslo-lag. Vi skal utvikle spillere sjøl, og vi skal satse på de unge kreftene vi har. Kontinuitet er et nøkkelord, og jeg er garantist for at vi ikke skal fravike dette de neste åra, sier hovedtreneren.

- Skal satse på unge krefter



Nå skal det satses på unge spillere, framfor å kjøpe dyrt, ifølge Deila.

- Konsekvensen for både sport og administrasjon er enkel. Vi skal ikke bruke penger vi ikke har, vi skal satse på de unge kreftene vi har. Det trigger meg, og er en stor motivasjon i seg selv.

- Vi har Norges beste akademi. Vi har gått fra 3 til 23 aldersbestemte landslagsspillere på få år. Vi skal utnytte plassene i a-stallen til de beste fra akademiet, og gjøre rom for gutter fra Oslo og Østlandet som vil være profesjonelle fotballspillere i Vålerenga.

Treneren lover angrepsfotball i 2020.

- På banen skal Vålerenga være et angripende lag, med masse energi. En sterk ledergruppe skal sette en standard hver eneste dag, i garderoben og på banen. Vi har rollen som utfordrer, og skal utfordre de andre lagene i Eliteserien som et angripende, ungt Oslo-lag!

- En motivert Deila



Styreleder Thomas Baardseng i Vålerenga Fotball Elite er tydelig på at kontinuitet er avgjørende for suksess i årene som kommer.

- Vi ser at det har skjedd svært mye positivt i perioden han har vært vår sjef på sport. Han har selvsagt ikke vært alene, men i sin rolle har han vært den viktigste bidragsyteren på spillerutvikling, og en nøkkel til å bygge opp landets beste akademi. Derfor ønsker vi å forlenge avtalen med en motivert Ronny Deila ut sesongen 2022, sier vår styreleder.

Vålerenga skriver videre at det skal være bred enighet innad i klubbens styre og ledelse om at dette er riktig vei videre for osloklubben.