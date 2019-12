Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga

Ronny Deila fortsetter som trener i Vålerenga. Han har signert en ny kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen.

– Jeg er utrolig glad og stolt over å få fortsette å være en del av Vålerenga. Jeg føler at de tre årene som har vært har vært utfordrende, men ser mer enn noen gang et stort potensial i klubben vår, sier Deila til klubbens nettsider.

Ifølge VG har trenerprofilen gått med på en betydelig lønnsreduksjon i sin nye avtale.

Torsdagens kontraktssignering kommer i kjølvannet av en uvanlig svak høstsesong for Vålerenga. Kun ni poeng ble det i løpet av høsten. Etter halvspilt serie hadde Deilas menn til sammenligning tatt 25.

Såret

– Mange med hjerte i klubben er naturlig nok såret etter høstsesongen. Jeg er såret selv, for det går på klubbens ære løs, og det kjenner jeg også på. Dette gir meg en voldsom energi og et driv for å utvikle Vålerenga videre. Vi skal slå tilbake, sier Deila.

I årene som kommer skal det satses ungt og lokalt i Vålerenga. Deila er pekt ut som mannen som skal lede det arbeidet.

Styreleder Thomas Baardseng er tydelig på at kontinuitet er avgjørende for suksess i framtiden.

– Vi er alle enige om at det har vært en svært skuffende høstsesong for Vålerenga. Men dette kan ikke stå i veien for å fortsette det gode arbeidet som har vært lagt ned, og som nå skal fortsette, sier han.

Økonomi i sentrum

Baardseng understreker samtidig også at hensynet til økonomi blir viktig for klubben på veien videre.

– Vi skal bygge en klubb som ikke er avhengig av eksterne midler i fremtiden. De totale kostnadene skal harmonere med inntektene. I Ronny Deila har vi en trener som ikke bare forstår hva dette innebærer, men han blir også trigget av oppgaven med en slik forutsetning, sier Baardseng.

– Vi skal ikke bruke penger vi ikke har, vi skal satse på de unge kreftene vi har. Det trigger meg, og er en stor motivasjon i seg selv, sier trener Deila.

Vålerenga endte på tiendeplass i Eliteserien denne sesongen.

Ronny Deilas opprinnelige avtale med Vålerenga strakk seg ut neste sesong. Den er nå forlenget med to år.

