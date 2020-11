Deilas klubb innrømmer seksuell trakassering

New York City FC har erkjent at en ansatt ble seksuelt trakassert. Dette bildet er fra en kamp nylig. Foto: Eduardo Munoz Alvarez, AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Fotballklubben New York City FC tar grep etter at en kvinnelig ansatt ble utsatt for seksuell trakassering av en gruppe spillere og ledere.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ronny Deila er trener i NYC FC, men var ikke ansatt da trakasseringene fant sted. Fredag la klubben ut en pressemelding. Der kom det fram at bare en av spillerne fortsatt er i klubben. Det er reagert overfor vedkommende, men det er ikke klart hvordan. David Villa ble pekt ut av kvinnen da saken ble offentlig i juli. – Den interne undersøkelsen viste at en liten gruppe spillere og ledere ikke fulgte klubbens retningslinjer. Oppførselen inkluderte unødvendig fysisk kontakt og kommentarer om klær og framtoning. Klubben fant denne oppførselen upassende og uakseptabel, heter det i pressemeldingen. Villa har ikke spilt for NYC FC siden 2018. Han la opp som spiller året etter. Villa har tilbakevist beskyldningene flere ganger, senest fredag. – Det var uvanlig dersom han ikke tok på meg eller trakasserte meg verbalt hver dag, sa kvinnen for en tid tilbake. New York City FC har i det siste utarbeidet strengere interne retningslinjer for å unngå tilsvarende saker. (©NTB)

Reklame Den perfekte kalenderen for sjokoladeelskeren