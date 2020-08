Deilas lag ute av MLS' comeback-turnering

New York City FC tok ledelsen mot Portland Timbers, men tapte til slutt 1-3 i kvartfinalen i MLS is Back-turneringen i fotball.

Dermed blir det ikke noe finalespill for Ronny Deilas elever. Det så bra ut etter Jesus Medinas ledermål i kampens 27. minutt, men Timbers' Sebastian Blanco satte inn en svært viktig utligning like før pause.

Halvveis i annen omgang tok Portland-laget ledelsen ved Diego Valeri, mens Andy Polo punkterte kampen kvarteret før slutt.

Deila og New York City gikk med et nødskrik videre fra gruppespillet i turneringen, men imponerte deretter ved å slå ut sterke Toronto FC i åttedelsfinalen. Mot Timbers ble det imidlertid stopp.

MLS is Back er en comeback-turnering i Orlando, Florida som markerer at fotballen i amerikanske Major League Soccer er i gang igjen etter koronapausen. Planen er at et grunnspill og senere sluttspill skal følge.

(©NTB)