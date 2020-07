Deilas New York City videre i MLS is Back-turneringen

New York City-trener Ronny Deila var avhengig av hjelp fra Los Angeles Galaxy i kampen mot Houston Dynamo for å avansere i turneringen. Det fikk han akkurat.

Houston Dynamo ledet lenge mot Los Angeles Galaxy natt til fredag, men et Galaxy-straffespark på overtid sørget før 1-1, og dermed avansement i MLS is Back-turneringen for Deilas New York City.

Deilas lag spilte sin siste kamp mandag og vant den 1-0. Siden har laget ventet for å finne ut om de blir blant de fire beste treerne, som gir avansement til åttendedelsfinalen.

Det var kampen mellom Houston Dynamo og Los Angeles Galaxy som skulle avgjøre Deilas skjebne. Vant Houston, var Deilas lag ute. Med uavgjort eller Galaxy-seier med inntil to måls margin var det New York City som fikk gå videre.

Det så lenge mørkt ut for nordmannen. Houston tok ledelsen ved Darwin Quintero på et frispark etter 17 minutter. Den stillingen, som følgelig ville sendt newyorkerne ut av turneringen, sto seg helt til overtid.

Houstons høyreback og tidligere Premier League-spiller Maynor Figueroa laget straffe. Galaxys Cristian Pavón gjorde ingen feil fra ellevemeteren, og med det var det gjort: New York City var klare for åttendedelsfinale i MLS is Back-turneringen.

Den kampen går mot Toronto FC mandag 27. juli.

