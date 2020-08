Dejan Lovren avslører hevntokt på Sergio Ramos: - Jeg slo han bevisst

Champions League-finalen i 2018 ble sterkt preget av en skade på engelskmennenes stjernespiller Mohamed Salah. Nå forteller lagkameraten ut om tiden etter.

Mohamed Salah ble felt av hvittrøyenes kaptein, Sergio Ramos, og måtte ut med en skade i skulderen i Champions League-finalen i 2018.

Høyrevingens gamle lagkamerat og gode venn, Dejan Lovren, avslører nå i et intervju med den egyptiske TV-kanalen Sada El Balad, gjengitt av Egypt Today, at han hevnet seg på Ramos noen måneder senere i en landskamp mellom Kroatia og Spania.

- Om jeg bevisst slo Ramos etter at han skadet Salah? Ja, det kan være mulig. Jeg ønsker ikke å lage en stor greie, men jeg mener at Ramos' intensjoner var å skade min venn, så det var på tide at han fikk sin straff, forteller Lovren.

SLO TILBAKE: Dejan Lovren etter landskampen han plantet en albue i Sergio Ramos. Foto: Igor Kralj/pixsell (Pa Photos)





- Var mye bedre enn Real Madrid før skaden

Liverpool åpnet finalen friskt, men fikk det tyngre etter at Salah gikk av banen. Lovren mener at det kan ha utgjort forskjellen den kvelden i Kiev.

- Vi spilte så mye bedre enn Real Madrid før Salah ble skadet. Hans skade var en stor smell for oss, og etter det, begynte de å dominere kampen, sier Lovren.

Kroaten er uansett imponert over måten sin tidligere lagkamerat reiste seg i ukene etter finalen, og ble med Egypt til VM i Moskva hvor han scoret landslagets to mål.

- Salah gjorde en stor innsats for å returnere fra skaden til å spille i verdensmesterskapet med det egyptiske landslaget.

Når Lovren så får spørsmål om hva lagkameraten sa etter han fikk vite om albue-slaget, er han en smule hemmelighetsfull, selv om han avslører Salahs umiddelbare reaksjon.

- Det vil jeg ikke fortelle deg, men han lo!

- Skuls



Mot slutten av intervjuet skal Zenit-stopperen videre ha uttrykt at han og Ramos nå er skuls, selv om han ikke er Real Madrid-stjernens største fan.

- Luca Modric prøvde å redusere spenningen mellom meg og Ramos, og vi møtte Spania sammen med det kroatiske landslaget, men da slo jeg han bevisst med albuen og sa at vi var skuls.

- Jeg respekterer Ramos som en spiller og hva han gjør for laget sitt. Han har vunnet utallige titler, men på en annen side har han en oppførsel som jeg ikke liker når han skader spillere, avslutter Lovren.

