Dejan Lovren avslører hvorfor han godtok å fortsette i Liverpool

Manager Jürgen Klopps ord veide tungt for den rutinerte stopperen.

Liverpool-midtstopper Dejan Lovren (30) erkjenner at han ikke er fornøyd med den nåværende situasjonen sin i klubben.

Likevel endte han opp med å ikke forlate Champions League-vinnerne i sommervinduet, tross flere tilbud fra Serie A i Italia.

En mulig utlånsavtale ble ikke godkjent av verken Liverpool eller spilleren selv. Kroaten vedgår overfor sportsavisa Sportske Novosti i hjemlandet at han vurderte overganger til både Milan og Roma i sommer.

- Ja, jeg tenkte på å flytte på meg. Jeg vet at jeg gjorde mitt beste for Liverpool og vant Champions League, og jeg er ikke den typen spiller som liker å bli satt på benken og bare tjene penger, uttaler Lovren.

I intervjuet, som også er gjengitt hos Liverpool Echo, forteller midtstopperen videre at flere av de nærmeste støttespillerne hans ga ham råd. Noen mente han bare måtte forholde seg rolig og heve lønna si på Anfield.

Men det bedyrer Liverpool-spilleren at han ikke kommer til å være tilfreds med.

Betydningsfull støtte



- Milan tok kontakt med meg, men det var Roma som var mest ivrig, poengterer Lovren, før han tilføyer at forhandlingene ikke gikk særlig bra.

Kroaten var klar på at han ikke ønsket seg et utlån, eller det han omtaler som en «prøveperiode» i en annen klubb der han må bevise at han holder mål. En slik løsning ønsket heller ikke Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Lovren forteller at den tyske sjefen har fulgt ham opp med flere samtaler de siste ukene. Klopp-samtalene har gjort ham gladere, men har også framstått litt forvirrende for Kroatia-midtstopperen.

BLE VÆRENDE: Dejan Lovren. Foto: Richard Sellers (Pa Photos / NTB scanpix)

- Jeg er veldig glad for at jeg hele tida har følt at Liverpool støtter meg. Det er noe jeg setter høyt. Klopp sa til meg: «Hør her, kompis. Du er en spiller i toppklasse. Vi lar deg ikke forsvinne på lån. Vi trenger deg».

- Da han fortalte meg det, ble det litt uklart for meg, fordi jeg vet at jeg nå ligger dårligst an av alle midtstopperne på laget. Men det kommer mange kamper, og muligens noen skader også. Jeg ville vekk, men det skjedde ikke noe. Jeg ble fortalt at Liverpool trenger meg og godtok det, forteller Dejan Lovren.

- Skal ikke være nødvednig



30-åringen mener det rett og slett ikke passet for ham å forlate Merseyside nå.

- I forrige uke pratet jeg med Klopp igjen. Han sa han forstår meg og vet jeg ikke er fornøyd, men la også til at det er over nå. «Jeg vil at du skal omstille deg i hodet. Jeg mener du er viktig».

Lovren er ifølge eget utsagn i sin beste alder, i kjempeform, og mentalt forberedt. Den tidligere Southampton- og Lyon-spilleren påpeker også at erfaringen hans, med finaler i VM og Champions League i spissen, er ubetalelig.

- Det er derfor Liverpool ikke lar meg gå på utlån. Man må betale for kvalitet, og det skal ikke være nødvendig å dra steder for å bevise noe for andre, mener kroaten.

Lovren skrev under på en fireårsavtale med Liverpool sommeren 2017. Etter en tøff fotballsommer med et langt VM-sluttspill i 208 slet han en del med skader forrige sesong og fikk bare 13 kamper i ligaen.