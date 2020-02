Dele Alli: - Jeg har sviktet meg selv og klubben

Tottenham-stjernen la ut en video der han gjorde narr av coronaviruset. Nå legger han seg flat - og videoen er for lengst slettet.

Den engelske landslagsspilleren la i helgen ut en Snapchat-video der han tilsynelatende harselerte med en mann av asiatisk utseende som satt i samme flyplass-lounge som han selv.

Alli filmet først seg selv der han satt med munnbind, så vendte han kameraet mot mannen før videoen avsluttet med at fotballspilleren filmet en flaske med antibakteriell såpe.

Snapchat-teksten som etterfulgte filmen lød: «Viruset må være raskere for å ta még».

Nå har 23-årige Alli slettet filmen og ber om en uforbeholden unnskyldning, melder The Times.

- Jeg vil beklage videoen jeg la ut på Snapchat i går. Det var ikke morsomt. Jeg forsto dette øyeblikkelig og fjernet den. Jeg har sviktet meg selv og klubben, og jeg vil ikke at dette skal være inntrykket folk har av meg. Det er ikke noe som bør spøkes med. Jeg sender all min kjærlighet og omtanke for alle i Kina, sier Alli i en uttalelse.

Wuhan- viruset, mer kjent som coronaviruset, har så langt krevd over 900 liv i Kina, opplyser NTB. Til sammenligning døde 774 mennesker globalt av sars viruset i 2002 og 2003.

Tottenham har ifølge The Times avslått muligheten til å gi en kommentar. Alli skal ha vært på vei til Dubai på en kort ferie mens klubben og Premier League har vinterpause.

Neste Spurs-kamp spilles søndag mot Ørjan Nyland og Aston Villa.