Delt 12.-plass etter første dag på Hawaii for Viktor Hovland

Etter en svak start spilte Viktor Hovland seg kraftig opp i årets første PGA-turnering på Hawaii. Etter første dag ligger han på 12. plass, fire slag under par.

Hovland åpnet med å ikke treffe greenen på første slag, men spilte seg opp i løpet av runden og fikk sin første birdie på det tiende hull, etter ni birdies på de første ni hullene.

De siste ni fra 23-åringen var mye bedre. Han noterte seg for tre birdies på rad på hull 14, 15 og 16, før det ble par på hull 17 og 18. Dermed er han fire slag under par etter første dag.

Det gjør at ligger han på delt 12. plass etter første dag av Sentry Tournament of Champions. I teten ligger amerikanerne Harris English og Justin Thomas, begge gikk åpningsrunden på 67 slag, åtte under par.

(©NTB)

