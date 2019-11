Delte meninger om Tottenhams Mourinho-ansettelse

Engelsk aviskommentator går hardt ut mot ansettelsen, mens Erik Thorstvedt tviler på at det blir et langtidsprosjekt.

Onsdag morgen, bare et halvt døgn etter at Mauricio Pochettino fikk sparken, ansatte Tottenham José Mourinho som klubbens nye hovedtrener fram til sommeren 2023.

Portugiseren, som har vært uten trenerjobb siden han fikk sparken i Manchester United for et snaut år siden, er dermed tilbake i Premier League-sirkuset førstkommende lørdag.

- Galskap

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og Daily Mails kommentator Ian Herbert er blant de som går hardest ut mot ansettelsen.

- Det er galskap av Tottenham å ansatte José Mourinho. Han kommer til å suge livet, sjelen og gleden ut av laget og ødelegge alt Mauricio Pochettino har bygd opp, skriver Herbert.

Skribententen poengterer at Tottenham under Pochettino har vist at det finnes en annen vei til suksess enn å bruke hundretalls millioner kroner i hvert overgangsvindu.

- Å ansette Mourinho som hans erstatter kan være en katastrofe. Klubben bør satse på en midlertidig ansettelse i stedet for en som vil rive ned hele bygningen, skriver Herbert blant annet.

Thorstvedt: - Var først skeptisk



Tidligere Spurs-keeper Erik Thorstvedt sier han i utgangspunktet var skeptisk til Mourinho-ansettelsen.

- Magefølelsen sier jo umiddelbart «å, nei», men så tenkte jeg meg litt om så føler jeg jo at man må gi dette en fair sjanse. Det er ikke lenge siden Mourinho hadde blitt sett på som et kupp for Tottenham, men ting har jo endret seg. Hans status som «The Special One» er jo truet, sier han til Nettavisen og fortsetter:

- Det er neppe et langtidsprosjekt, det er det jo sjelden med Mourinho, men det kan være det står et FA-cup-trofe i pokalskapet til Tottenham i mai.

Med Mourinho inn portene på Tottenham Hotspurs Stadium, tror Thorstvedt at fansen kan forberede seg på et annet type Spurs-lag.

- Det blir en annen type fotball. Pochettino har jo en veldig klar definert filosofi og spillestil, mens Mourinho har en annen tilnærming til fotball. Når det er sagt, så har man ikke sett Pochettinos spillestil på en stund. Han har slitt med å få gjennomført, og sist ble de til dels rundspilt av Sheffield United.

Håper på trofé

Mourinho returnerer dermed til Premier League under et år etter at han fikk sparken av Manchester United og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær.

Under tiden i United ble portugiseren blant annet kritisert for å ha kritiserte egne spillere offentlig, men han har også vist at han er en seiersmaskin med nærmest alle lag han har trent.

- Jeg går ut fra at Spurs kjapt blir en god del bedre, men det ender jo som regel i forferdelse med Mourinho. Jeg tror det gjør det denne gangen og, men det kan godt være at de har vunnet noe i mellomtiden, forteller Thorstvedt som påpeker at stilen til «The Special One» er helt ulik en Pochettino har.

- Han har ofte fått gnisninger og konflikter for å få det best ut av sine spillere, og brukt en «oss mot alle»-type tilnærming. Han trykker på litt ulike knapper, og er veldig avhengig av situasjonen og type motstander.

Han er mye en som reagerer på hva andre gjør, mens Pochettino har en klar definert stil om hvordan man skal spille. Det er mange ting som er veldig forskjellige med de to, men det blir et interessant skue.

Tottenham møter West Ham United på bortebane førstkommende lørdag klokken 13.30.