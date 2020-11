Delte reaksjoner på NFF-plan: – Jerv og Grorud vil bytte kamptidspunkt

Klubbene i bunnstriden i 1. divisjon har reagert ulikt på NFFs kampkabal som ble presentert onsdag. Jerv og Grorud har søkt om å endre dato for sin kamp.

Onsdag ble Norges Fotballforbunds (NFF) plan for hvordan 1. divisjon skal fullføres offentliggjort. I alt dreier det seg om to fulle serierunder og fire utsatte kamper.

Jerv skal etter planen ta imot Grorud fredag 4. desember for å spille kampen som har blitt utsatt to ganger på grunn av karantene etter koronasmitte. Begge lag har ny kamp igjen påfølgende mandag, og begge lags trenere stusser over hvorfor kampen ikke kan spilles torsdag.

– Vi var spent på hvordan de skulle løse det. Det er en vanskelig kabal å få til å gå opp for NFF, det har jeg full respekt for. Vi regnet med å møte Jerv torsdag neste uke. Det er vanskelig å få det til å gå opp perfekt, men hvorfor må vi vente så lenge på å møte Jerv? spør Grorud-trener Eirik Kjønø når NTB ringer.

Han mener at om Kongsvinger og Sandnes Ulf, som er Grorud og Jervs neste motstandere, hadde spilt fredag de også, hadde det vært helt i orden.

Behandles hos NFF

Det spørsmålet har også havnet på bordet til NFF. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekrefter dette til NTB, og han sier at eventuelle rettelser kan komme torsdag ettermiddag.

– Så lenge Jerv og Grorud er positive til det, bør det ikke være noe som tilsier at den ikke flyttes, sier Jerv-trener Arne Sandstø til NTB.

Jerv er eneste lag med fire kamper igjen av sesongen.

– Det blir en ekstra utfordring for oss, men det er ikke så store forskjeller. Det er på tide at programmet er spikret. Så er det bare å kjøre på, sier Sandstø.

Gratulerer Grorud

Lillestrøm har uttalt til Romerikes Blad at de ønsket seg andre kampdager for å få en ekstra dag etter karantene. Ull/Kisa er fornøyde, mens Strømmen og trener Ole Martin Nesselquist ikke er tilhenger av NFFs spilleplan.

– Sammen med Stjørdals-Blink kommer vi dårligst ut nok en gang. Men vi skal gjøre det beste ut av en håpløs situasjon. Heldigvis har vi de spillerne vi har, slik at vi kan klare dette. Slik oppsettet er satt opp kan vi nesten gratulere Grorud med trygg plass. De har fått det beste oppsettet, sier Nesselquist til lokalavisen.

– Det er så mye som står på spill og mye følelser involvert, svarer Grorud-trener Kjønø på Nesselquists «gratulasjon».

Ull/Kisa ligger på 10.-plass med 32 poeng. Strømmen, Stjørdals-Blink og Jerv ligger på plassene under med 31 poeng. Grorud har 30 poeng på 14.-plassen som gir nedrykkskvalifisering. Bak dem er Øygarden (27) og Kongsvinger (25) som fortsatt har et lite håp om å holde seg. Det er med andre ord klart for en dramatisk avslutning på sesongen.

Her er spilleplanen:

28/11 (29. runde): Tromsø – Ranheim.

1/12 (fra 28. runde): Lillestrøm – KFUM Oslo.

4/12 (fra 26. runde): Jerv – Grorud.

5/12 (29. runde): HamKam – Lillestrøm.

7/12 (29. runde): Grorud – Kongsvinger, KFUM Oslo – Øygarden, Sandnes Ulf – Jerv, Stjørdals-Blink – Raufoss, Ull/Kisa – Sogndal, Åsane – Strømmen.

10/12: Strømmen – Stjørdals-Blink (fra 26. runde), Jerv – Åsane (fra 28. runde).

13/12 (30. runde): Jerv – Stjørdals-Blink, Kongsvinger – Ull/Kisa, Lillestrøm – Grorud, Ranheim – Sandnes Ulf, Raufoss – KFUM Oslo, Sogndal – Åsane, Strømmen – Tromsø, Øygarden – HamKam.

(©NTB)

Reklame Black Week: De beste motekuppene du gjør nå