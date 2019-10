Dembélé utestengt i to kamper, mister El Clásico

Barcelona-spiller Ousmane Dembélé er utestengt i to kamper etter utvisningen søndag og mister dermed sesongens første El Clásico-duell mot Real Madrid.

Klubben har imidlertid varslet at disiplinærkomiteens avgjørelse vil bli anket.

Dembélé ble utvist mot slutten av 4-0-seieren mot Sevilla etter at han skal ha sagt «veldig dårlig, veldig dårlig» til dommer Mateu Lahoz. Disiplinærkomiteen fant at det rammes av paragrafen om «forakt eller manglende respekt for dommere» og utestengte franskmannen i to kamper.

Det betyr at han mister seriekampene borte mot Eibar 19. oktober og hjemme mot Real Madrid en uke senere.

Ronald Araujo, som også ble utvist søndag, ble i likhet med Gerard Piqué utelukket i en kamp. De mister kampen mot Eibar.

– Barcelona har besluttet å anke utelukkelsene ilagt Ousmane Dembélé og Ronald Araujo, sa klubben i en uttalelse. Piqué må sone etter å ha fått sitt femte gule kort for sesongen.

