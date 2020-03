Den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen har fått hjerneslag

Den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen er innlagt på sykehus etter å ha blitt rammet av et hjerneslag søndag. Her under NM i friidrett i 2014 på Jessheim, da Hansen var friidrettspresident i Norge. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)