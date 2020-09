Den evige toer tok tempogullet i sykling, storfavoritten veltet

Etter tre sølvmedaljer på rappen ble det endelig VM-gull på temporittet for den nederlandske syklisten Anna van der Bergen i Imola.

Totalt hadde van der Breggen fire sølv på distansen før torsdagens triumf. Sølvet gikk til Marlen Reusser fra Sveits. Hun endte 15 sekunder bak i den 31,7 kilometer lange løypa. Ellen van Dijk fra Nederland tok bronsen.

Cloe Dygert var regjerende mester på tempo. Hun viste blant annet storform under bane-VM i februar der hun blant annet satte verdensrekord på 3000 m forfølgelsesritt. Torsdagens tempo var hennes comeback på landeveien, og den amerikanske jenta var på vei mot gull da uhellet var ute. Hun ledet etter passerring 14 kilometer, men så mistet hun kontrollen i en sving i en unnakjøring, traff autovernet og vippet over. Dermed var løpet over for hennes del.

(©NTB)