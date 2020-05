Den franske toppklubben Angers rammet av onani-skandale: Spiller tatt på fersken

Angers-profil Farid El Melali (23) signerte mandag en ny kontrakt med klubben. Kort tid senere ble han arrestert for å ha onanert på offentlig sted.

El Melali ble arrestert og avhørt sent mandag kveld av politiet i den franske byen Angers etter at naboer hevdet de så ham blotte seg og onanere foran en bygning der en kvinne skal ha oppholdt seg.

Det skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Den algeriske angrepsspilleren innrømmer ifølge AFP å ha gjort seg skyldig i upassende oppførsel, men hevder ifølge sin advokat Sandra Chirac-Kollarik at han trodde han var alene i bakgården der episoden oppsto.

- Han var ikke ute etter noen og var ikke aggressiv mot noen, sier advokaten i en uttalelse.

Fransk påtalemyndighet sier de tror El Melali begikk en lignende handling også i april, men det samme kvinnelige offeret klarte ikke den gangen å identifisere vedkommende, skriver nyhetsbyrået.

El Melali ble løslatt senere mandag kveld, men må møte i retten på et senere tidspunkt etter å ha innrømmet skyld.

Klubben han spiller i til vanlig, den franske toppklubben Angers, har i en uttalelse sagt at de har registrert hendelsen, men vil avvente rettens avgjørelse før de bestemmer seg for hva de skal gjøre.

Dette er andre gang på kort tid at Angers opplever en uheldig sak. I februar måtte klubbpresident Said Chabane trekke seg etter at det ble opprettet tre anmeldelser mot ham med påstander om seksuelle overgrep.

Ligue 1-klubben Angers lå på en tiendeplass da franske myndigheter avgjorde at det ikke ville være mulig å fullføre sesong av smittevernhensyn.

El Melali har spilt åtte kamper og scoret tre mål i ligaen denne sesongen. Nå er fremtiden hans uviss.