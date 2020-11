Den gamle Norge-sjefen Robert Hedin holder auditions for å ta ut VM-laget. Det skaper reaksjoner: - Trist

Det er ikke sportslige resultater som avgjør hvem som skal til VM, mener dansk ekspert.

For å komme på det amerikanske håndball-landslaget til VM i 2021, er det en digital audition som avgjør hvem som blir tatt ut, dette melder dansk TV 2 Sport.

Det store landet er lite i håndballsammenheng og søker nå spillere for representere de i mesterskapet i januar. USAs håndballforbund har skrevet ned en rekke krav til mulige søkere som skal sende en video på 15 minutter, der personen viser følgende:

- Løp

- Hopp

- Pasningsteknikk

- Mottak

- Skuddteknikk

- Offensivt angrep

- Defensive teknikker

- Kampsituasjoner

Målvakter vil bli evaluert etter evne til å redde skudd og å kaste pasninger.

Hvis utøverne har video av egen deltagelse i en kamp, vil dette være en foretrukket metode til å evaluere søkerne.

TV 2 Sports håndballekspert Bent Nyegaard har stor forståelse for at USAs landslagstrener Robert Hedin er nødt til å lete i alle deler av landet. Hedin er tidligere landslagstrener for det norske herrelandslaget i håndball, før Christian Berge overtok i 2014.

- Hedin vet at håndball er veldig lite i USA. Derfor er han nødt til å se alle muligheter i hele landet, også innenfor andre sportsgrener. Det er utøvere i andre sporter som løper fort, hopper høyt, kaster langt og så videre, sier Nyegaard til dansk TV 2.

AUDITION: Tidligere landslagstrener for Norges håndballgutter, Robert Hedin, skal se hjemmevideoer for å finne spillere til det amerikanske landslaget. AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

Fratar Grønland plassen

USA ble overraskende tildelt en plass i mesterskapet av det internasjonale håndballforbundet, IHF, da den nordamerikanske og caribiske kvalifiseringen ikke kunne avholdes på grunn av covid-19.

Grønland, som har prestert bedre enn USA de ni siste panamerikanske mesterskapene, er blitt fratatt muligheten til å delta.

Nyegaard poengterer at det er resultatene som burde telle, og at Grønland har et langt bedre mannskap.

-Det gjør meg trist, sier han.

Han mener det er et økonomisk og kommersielt spill for å øke håndballens verdi internasjonalt og i OL-sammenheng.

- OL utvikler seg hele tiden, og håndballen skal gjøre noe for å bli en del av det fine olympiske selskapet. USA er i ferd med å bygge opp noe nå, og det ser også ut som det er kommet litt penger inn. Det betyr mer for verdenshåndballen at USA deltar en Grønland, men det gjør meg dårlig fordi det er så veldig imot ånden, sier eksperten.

Mannen bak avgjørelsen er IHF-president Hassan Mustafa.

- Det er Hassan som bestemmer, derfor blir dette en realitet, påpeker den danske eksperten.

IHF skrev blant annet i begrunnelsen at USA var det best presterende laget i det siste mesterskapet for hele det amerikanske kontinentet. Der kom de på en sjetteplass bak Cuba, Mexico og tre sør-amerikanske land.

Grønland hadde ikke mulighet til å delta.

USA hadde sin siste VM-deltagelse i 2001. Resultatet ble sisteplass av de 24 deltagende landene.