Den lange veien mot toppen: Brakk beinet dagen etter at han slo Svindal som 17-åring. Nå hylles han av legenden

Adrian Smiseth Sejersted (26) kunne lørdag juble for sin første pallplassering i verdenscupen, men det har ikke vært noen enkel vei for den norske alpinisten.

Det var ikke vanskelig å se at det betydde mye da Smiseth Sejersted innså at han kom til å ta sin første pallplassering i verdenscupen.

Lørdag suste han inn til andreplass i super-G-rennet i Val d’Isère – kun ti hundredeler bak den sveitsiske vinneren Mauro Caviezel.

26-åringen hadde ingen problemer med å innrømme at tårene presset på.

- Man jobber mye fra tidlig alder. Så går det 10, 15, 20 år og så plutselig har man klart å oppnå et mål man har hatt så lenge. Jeg så Aksel Lund Svindal, Kjetil André Aamodt og gutta herje på TV for 15-20 år siden og så klarer jeg plutselig en pallplass selv. Det er veldig spesielt, sier Smiseth Sejersted til Nettavisen.

Skademareritt



Samtidig har det også vært en vei full av utfordringer for Smiseth Sejersted.

26-åringen har i en årrekke vært sett på som et kjempetalent. Allerede som 17-åring tok han sitt første NM-gull da han blant annet slo legenden Aksel Lund Svindal i utfor i 2012, men dagen etter brakk han leggen i superkombinasjonen.

Leggbruddet er bare én av flere skader Smiseth Sejersted har måttet kjempe seg tilbake fra i løpet av karrieren.

For mens han flere ganger tidligere har nærmet seg eliten, har han blitt satt tilbake av skader.

I 2017 ble han tatt ut til VM i St. Moritz, men drømmen ble knust da han pådro seg en kneskade.

Forrige sesong gikk det også galt for den norske alpinisten.

I utforløypen i Wengen ble han fraktet ut av løypen av redningshelikopter etter å ha falt stygt. Fallet resulterte i en liten hjernerystelse og en senskade i brystmuskelen.

Den siste skaden har holdt ham ute helt frem til helgens renn.

- Det har vært et par operasjoner de siste årene. Det har vært veldig mange timer på Olympiatoppen hvor det har vært fysioterapeuter og annet støtteapparat som har hjulpet meg. Det er litt rart å tenke tilbake på, forteller han.

Den norske alpinisten erkjenner at han må ta litt av skylden selv for at det har blitt mange fall opp gjennom årene som har fått konsekvenser.

- Det er definitivt ikke bare uflaks. Det er en grunn til at man skader seg mye, og det er at man tar en større risiko enn de andre, sier Smiseth Sejersted.

Nå føler han seg mer rutinert og håper at det skal hjelpe for å hindre mer trøbbel i årene som kommer.

Hyllet av Svindal



For Smiseth Sejersted har fortsatt flere mål for karrieren.

Til tross for skadeavbrekkene har 26-åringen nektet å gi opp og lørdag nådde han altså et stort mål da han kom på 2. plass.

- Det er ganske vilt. Jeg hadde håp og drømmer, men definitivt ikke forventninger om å komme så høyt oppe på listen, sier Smiseth Sejersted.

Lørdag ventet også hyllest fra Aksel Lund Svindal som han slo i NM for over åtte år siden.

På Instagram delte den norske alpinlegenden et bilde av Sejersted og skriver at det er veldig får utøvere som gang etter gang klarer å komme tilbake fra skade etter skade.

«You're the man, Adrian», skriver en imponert Svindal.

Sportssjef Claus Ryste er også imponert over jobben Smiseth Sejerstad har gjort. Ryste opplever 2. plassen som «noe symbolsk».

- Han har stått på og gjort jobben. Det er klart at det har vært tunge stunder. Det er krevende å være ute så lenge, sier Ryste til Nettavisen.

Han forteller at hele laget gleder seg over 26-åringens pallplass.

- Adrian er veldig snill og sympatisk. Han har stått på i mange år og gir mye av seg selv i laget. Når han nå lykkes så tror jeg mange unner ham det og vet hva som ligger bak, forklarer sportssjefen.

Aamodt tror på mulig sammenlagtseier

Ryste fikk se en Smiseth Sejersted kjøre tilnærmet feilfritt i lørdagens super-G-renn i Val d’Isère. 26-åringen har tidligere vist at han kan holde høy fart, men ofte har småfeil ødelagt løpene.

De feilene har han fokusert på å luke bort, forteller sportssjefen.

- Det er det han har jobbet med. Stabiliteten er det som blir borte når du er ute lenge. Du kan ha noen porter som går bra, men stabiliteten ryker når man mister mye trening, sier Ryste.

Etter en lang opptrening virker imidlertid brikkene å ha falt mer på plass nå.

Smiseth Sejersteds super-G-løp lørdag fikk også tidligere OL-vinner Kjetil André Aamodt til å sperre opp øynene.

Såpass bra mener Aamodt at nordmannen nå kjører at han spår at Smiseth Sejersted kan kjempe om sammenlagtseieren i verdenscupen i super-G denne sesongen.

Den spådommen støtter sportssjef Ryste.

- Han er rask i super-G. Klarer Adrian å kjøre feilfritt, så er han rask. Da blir han farlig med tanke på sammenlagtkula. Men dette er noe han har jobbet med og han må fortsette å jobbe med det. Han er utfordrer, det er jeg enig i, sier Ryste.

Selv er Smiseth Sejersted litt mer forsiktig.

- Klarer jeg å stabilisere meg topp 10 i super-G og utfor så hadde det vært stas. Så blir det kanskje mer et langsiktig mål med sammenlagtkuler og sånne ting, forteller han.

Søndag skal Smiseth Sejersted og de andre norske alpinistene i aksjon igjen når det er klart for utfor i Val d’Isère fra klokken 10:30.

