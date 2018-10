Den nye Rangers-sjefen: – Zucca har vært strålende

New York Rangers' trener roser Mats Zuccarello før NHL-starten. – Vi trenger veteraner som ham, sier Mike Quinn.

Nordmannen er inne i sitt siste kontraktsår med klubben. 31-åringen ønsker å forlenge avtalen, men har ikke hørt noe fra ledelsen.

Den nyansatte treneren Quinn har mange godord om «Zucca».

– Han gir oss mye personlighet. Jeg visste at Zucca var en god spiller, men etter å ha sett ham på nært hold er jeg mer imponert, ikke minst av hans kølleteknikk og hockeyforståelse. Han har vært strålende på noen treninger, sier Quinn til Rangers' nettside.

Zuccarello og keeper Henrik Lundqvist er to av få unntak i stallen på over 30 år. Rangers har gått inn på en ny linje med satsing på unge spillere.

– Zucca er ikke så stor, men han får til mye ute på isen. Det er godt å se ham der ute. I den situasjonen vi er i, så trenger vi alle veteraner vi kan og i deres beste form, sier Quinn.

Håp

Rangers kom ikke til NHL-sluttspillet forrige sesong, og mange ishockeyeksperter mener laget får det enda tøffere denne gangen.

Rangers sesongåpner hjemme mot Nashville Predators natt til fredag norsk tid.

– Jeg tror alle vet at dette er klubben jeg vil være i. Målet mitt er at vi finner fram til en løsning. Når det er sagt, det er ikke noe poeng for meg å bli her hvis de ikke vil ha meg. I så fall må jeg dra. Til sjuende og sist er det ikke opp til meg. Jeg har ett år igjen, og jeg skal gjøre mitt beste for laget, sa Zuccarello til Newsday for noen dager siden.

Zuccarello kom til Rangers sommeren 2010. Han står med 346 målpoeng etter 523 kamper i NHL.

(©NTB)

