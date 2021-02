New York Rangers-stjernen tar en pause fra spill i NHL.

Ifølge avisen New York Post har Artemi Panarin valgt å ta permisjon fra videre spill i NHL med New York Rangers etter påstander om at han skal ha mishandlet en kvinne tilbake i 2011.

Klubben bekrefter det hele mandag ettermiddag.

Meldingene kommer i kjølvannet av at en sak i russiske medier ble publisert tidligere mandag, der den russiske ishockeytreneren Andrei Nazarov hevdet at Panarin banket opp en 18 år gammel kvinne i en hotellbar i Riga i Latvia, da han spilte for klubben Vityaz Chekhov i KHL.

Panarin viste for rundt en måned siden sin støtte til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj på Instagram med teksten «frihet for Navalnyj». Han har også tidligere kritisert Russlands president Vladimir Putin ved flere ulike anledninger.

Ifølge NY Post er Nazarov en kjent Putin-tilhenger og har på sin side kritisert Rangers-stjernen Panarin for hans uttalelser. Flere spekulerer nå i om Nazarov sine beskyldninger kan ha en sammenheng med dette.

Ifølge den velinformerte NY Post-journalisten Larry Brooks, som dekker Ranger tett for avisen, har Panarin bedt om permisjon fra klubben i etterkant av det han omtaler som en «politisk drittpakke» fra Russland. Panarin spilte senest kamp lørdag og noterte seg for to målgivende pasninger i 4-1-seieren mot Washington Capitals.

Brooks skriver videre at det var frykt for at Panarin ville bli et mål for straff fra russisk hold etter hans Instagram-post 21. januar der han støttet Navalnyj.

New York Rangers kom mandag ettermiddag (norsk tid) med en offisiell uttalelse om situasjonen. Klubben skriver at Panarin avviser på det sterkeste alle beskyldninger i det han omtaler som en fabrikkert historie. Han omtaler det som en trusseltaktikk mot ham etter hans uttalelser om de seneste politiske hendelsene som har funnet sted.

- Artemi er åpenbart rystet og bekymret og vil ta en pause fra laget, skriver de blant annet videre.

