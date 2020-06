Den smittede Norwich-spilleren har avgitt negativ virustest

Norwich-spilleren som forrige uke testet positivt på koronaviruset har siden avgitt en ny prøve. Den var negativ, sier klubbens sportsdirektør Stuart Webber.

Premier League-klubben bekreftet den positive prøven lørdag, dagen etter at laget spilte treningskamp mot Tottenham. Spilleren gikk i en ukes isolasjon, men man fant det ikke nødvendig å sette andre i karantene.

– Heldigvis er spilleren helt frisk, 100 prosent. Det er ingenting i veien med ham, sier Webber ifølge BBC.

Spilleren har vært symptomfri hele tiden, og ifølge Webber gjorde klubben en ny prøve som viste seg negativ. Det skal også tas en blodprøve av spilleren for å se om han har antistoffer mot viruset.

Spilleren kan ikke slutte seg til fellestrening før han har testet negativt i en test utført av ligaen.

– Det viktigste er at både han og resten av gruppa er friske, men dette var et varsku for oss. Vi har overholdt alle tiltakene, og likevel fikk vi et smittetilfelle. Det er skummelt, sier Webber.

Norwich møter Southampton i Premier League-omstarten fredag.

