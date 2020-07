Den sveitsiske riksadvokaten ønsker å trekke seg etter møter med Fifa-presidenten

Den sveitsiske riksadvokaten Michael Lauber ønsker å trekke seg etter anklager om hemmelige møter med Fifa-president Gianni Infantino.

Lauber er beskyldt for å lyve om et møte han hadde med Infantino i 2017. I 2018 innrømmet han å ha møtt Infantino ved to anledninger i 2016 like etter at sistnevnte ble valgt som president.

Møte i 2017 var derimot hemmelig helt til sveitsiske medier rapportere om møtet. Beskyldningene førte til at det ble startet en etterforskning av Lauber.

Både Lauber og Infantino har i ettertid sagt at de ikke husker noe av hva som ble diskutert på møtet.

Til tross for at han nå tilbyr seg å gå av står Lauber fast på at han ikke har gjort noe galt.

– Faktumet at jeg som riksadvokat ikke blir trodd er derimot skadelig for den føderale påtalemyndigheten, sier Labour.

