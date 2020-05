Den tidligere Chelsea-profilens kontroversielle video setter sinnene i kok

Blant andre Per Ciljan Skjelbred kan skimtes i den oppsiktsvekkende videoen som får flere til å reagere med avsky.

Hertha Berlin-spiller Salomon Kalou har virkelig satt sinnene i kok i tysk fotball etter at han mandag la ut en video fra inne i garderoben der spillerne har mottatt brev om lønnskutt i klubben.

Videoen, som varer i nesten ti minutter, viser ivorianeren som vandrer rundt inne på treningsområdet til Hertha Berlin, der spillerne blant annet får beskjed om at de har blitt trukket flere prosent i lønn.

Opptaket ble streamet live på Facebook, og lite tyder på at spillerne er blitt informert om Kalous smått merkverdige påfunn.

Filmet koronatesting

Det som kanskje vekker størst oppsikt er øyeblikket da Kalou går inn på legekontoret der Hertha-spiller Jordan Torunarigha ser ut til å gjennomgå en koronatest.

Det er blitt etablert at tyske klubber kan returnere til trening under strenge regler, der man blant annet skal holde halvannen meters avstand i henhold til sikkerhet. Denne regelen overholdes definitivt ikke av Kalou som buser inn på legekontoret.

Etter å ha fått streng beskjed av legen om at han må slutte å filme, så hevder 34-åringen selv at «det er bare en spøk», mens han beveger seg videre.

Det tyske fotballigaen (DFL) har vært kjapt ute med å fordømme Kalou for det smått spinnville påfunet.

- Bildene til Salomon Kalou fra garderoben til Hertha er fullstendig uakseptable, skriver ligaen på Twitter.

- Det kan ikke være noen aksept for dette - spesielt med tanke på spillere og klubber som følger retningslinjene fordi de har forstått alvoret i situasjonen.

En av de som har reagert sterkest på dette er Viasport-ekspert, og tidligere Eintracht Frankfurt-spiller Jan Åge Fjørtoft:

- Kalou bryter mer eller mindre alle korona-regler, og filmer folk rundt om i klubben uten å fortelle dem at det er live, skriver Fjørtoft.

- Jeg lurer på når vaksinen mot idioti kommer på markedet, fortsetter nordmannen.

Hertha Berlin har tatt rask affære med situasjonen, og bekrefter på sine hjemmesider at de har valgt å suspendere ivorianeren fra treninger med umiddelbar virkning.

Det skal i all hovedsak være grunnet brudd på grunnleggende og interne lagregler, og oppførselen hans generelt i den vanskelige situasjonen, melder klubben videre i sin pressemelding.

- Dette er galskap!

Det er ikke bare filmingen inne hos legen som vekker reaksjon. Spillerne har også fått et brev der de blir opplyst om lønnskutt. Der er det flere som ikke er spesielt fornøyde.

Blant annet kan man høre stjernespiller Vedad Ibisevic klage høylytt på at han er blitt trukket prosenter i lønn, som følge av koronapandemien som også har gjort at tysk fotball er blitt stoppet:

- Dersom de tar så mye penger fra hver enkelt spiller, så vil de tjene mye penger. Dette er galskap, jeg forstår ikke hva de gjør. Jeg vil spørre om de kødder med oss, sier Ibisevic.

I sin pressemelding opplyser Hertha Berlin om at dette hadde blitt gjort ved en feil, men at spillerne har gitt avkall på en del av lønningen sin. Disse tallene skal nå ha blitt korrigert, hevder klubben.

To profiler som kan skimtes i videoen er nordmennene Rune Jarstein og Per Ciljan Skjelbred. Den norske landslagskeeperen tar blant annet en «fist bump» med Kalou, som også tar et medlem av støtteapparatet i hånda. Begge er brudd på smittevernet.

Per Ciljan Skjelbred har ikke besvart Nettavisens henvendelse mandag kveld rundt Kalous video.

Kalou har gått ut med en beklagelse etter videoen, og hevder at han hadde overreagert etter at spillerne fikk beskjed om at alle testene de hadde tatt var negative:

- Jeg ønsker å beklage dersom jeg ga et inntrykk om at jeg ikke tar korona seriøst. Sannheten er nemlig det motsatte, jeg er spesielt bekymret for menneskene i Afrika som ikke har den samme medisinske omsorgen som oss i Tyskland, sier Kalou.

- Jeg var glad for at testene våre var negative, og jeg vil beklage til de som er deltagende i videoen uten å vite det.

Videoen kommer kun en dag etter at det ble bekreftet at det var ti nye smittetilfeller i klubber som spiller enten på første- eller andre nivå av det tyske ligasystemet. Blant annet skal Köln være de som er påvirket av situasjonen.