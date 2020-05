Denne detaljen kan være en av grunnene til at Arsenal jakter 19 år gamle George Lewis

Arsenal skal være i ferd med å signere 19 år gammel nordmann som aldri har spilt i Eliteserien. I tillegg til ferdighetene kan en viktig detalj ha spilt inn.

Fredag meldte flere engelske medier at Arsenal er i ferd med å signere den 19 år gamle nordmannen George Lewis. 19-åringen som forrige sesong fikk to innhopp for Fram Larvik i 2. divisjon, skal være nær å bli enig med Premier League-giganten om en kontrakt.

Ifølge rapportene er han i første omgang tiltenkt en plass i Arsenals U23-tropp.

Lewis som etter fjorårets opphold i Larvik dro på prøvespill hos London-klubben i mars, skal ha imponert klubbens trenere med fart og ferdigheter.

- Det stemmer jo

I tillegg til de spennende ferdighetene som Lewis viste under sitt opphold i London, skal det også være en annen viktig faktor som skal ha påvirket Arsenal sin interesse i den relativt ukjente nordmannen, som aldri har spilt høyere enn OBOS-ligaen hjemme i Norge.

Arsenal er nemlig sponset av «Visit Rwanda» og inngikk i 2018 en treårsavtale med det afrikanske landet. Rwandas turistråd betaler 350 millioner norske kroner for å ha navnet sitt på skulderen til Arsenal-spillerne når de spiller i Premier League.

Arsenal-spillerne omfavner hverandre etter en scoring i februar. Foto: Frank Augstein (AP)

Avtalen vekket oppsikt da det ifølge den engelske avisen Daily Mail også kom frem at Rwanda mottar milliarder i bistand hvert år. Storbritannia bidrar alene med 700 millioner kroner, ifølge avisen.

Rwandas president Paul Kagame skal selv være en stor supporter av klubben og har tidligere vært aktiv på Twitter og delt sine synspunkter om «sitt elskede» Arsenal.

Lewis selv vil helst kommentere minst mulig om rapportene om den mulige overgangen til Premier League-klubben, men letter litt på sløret når Nettavisen tar kontakt.

PÅ VEI TIL PREMIER LEAGUE: George Lewis skal være nær en avtale med Arsenal. Her er han avbildet i Tromsdalen-genser før OBOS-ligakampen mot Sandnes Ulf i 2018. Foto: Jon Olav Nesvold

- Det stemmer jo. Det er mye som stemmer, men det er bare å vente og se. Jeg tror man vil se at det kommer noe i løpet av få dager eller uker, sier Lewis til Nettavisen.

19-åringen er født i Kingali og begge foreldrene hans kommer fra Rwanda. For øyeblikket befinner han seg hjemme i Norge der han er oppvokst.

- Jeg er i Tromsø nå. Siste gang jeg var i London var i mars, sier Lewis.

- Litt uslepen

Nordmannen med det klingende navnet George Lewis Igaba-Ishimwe Maniraguha har tidligere spilt tre kamper i OBOS-ligaen for Tromsdalen tilbake i 2018. Forrige sesong ble det to innhopp for Fram Larvik i 2. divisjon.

Tidligere sportslig leder i Fram Larvik Ørjan Berg Hansen blir noe overrasket når han hører om interessen fra en av de største klubbene i England.

- Ja, det er litt overraskende. Han var bare hos oss en liten periode, men han har et stort potensial. Samtidig var han litt vel uslepen og ikke helt klar for vårt nivå i fjor, sier Berg Hansen til Nettavisen.

OVERRASKET: Ørjan Berg Hansen har tidligere spilt for klubber som Kongsvinger, HamKam og Sandefjord. Han var sportslig leder i Fram Larvik i 2019. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Lewis forlot klubben etter 2019-sesongen og har i vinter trent med 2. divisjonsklubben Fløya i Tromsø.

Roar Myrvang er leder i Arsenals norske supporterklubb. Han har fulgt med på nyhetene rundt favorittklubben i påvente av at Premier League-fotballen skal rulle igjen.

- Jeg har fått med meg at han har imponert på et prøvespill i mars. Det er vel det. Jeg har aldri tidligere hørt om han, det har jeg ikke. Men for all del, hvis han har imponert på prøvespill så hadde det vært kjempegøy med en nordmann i Arsenal, sier Myrvang til Nettavisen.

Supporterlederen har selv lest om flere som spekulerer i at Arsenal sin interesse skal være forsterket av nordmannens rwandiske opphav.

- Vi kan ikke se bort ifra det, men det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke på noe grunnlag uttale meg om det er grunnen til at han er aktuell for Arsenal, sier han.

- Det er drømmen

Tilbake på gutterommet i Tromsø sitter Lewis og venter på neste utfordring i karrieren.

- Hva er dine tanker om en eventuell overgang?

- Det er drømmen om det skjer. Det blir selvfølgelig veldig stort. Det er stort steg, men jeg tror det skal gå fint.

- Hvilken rolle har du blitt forespeilet?

- Jeg kan faktisk ikke si noe om det nå. Jeg skjønner at du spør, men jeg kan ikke si noe enda.

TRENTE MED STJERNENE: Lewis bekrefter at han trente med Arsenal-stjernene under sitt opphold i London. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

- Vet du hvordan interessen fra Arsenal oppstod?

- Jeg jobber med en engelsk agent. Samarbeidet startet nå ganske nylig.

- Hvordan var oppholdet ditt der i mars?

- Jeg trente med A-laget. Det var kjempestort. Det er det eneste jeg kan si nå.

- Hva tenker du om linken mellom Rwanda og Arsenal, og deres interesse med tanke på det?

- Det vet jeg ikke. Jeg kan ikke uttale meg noe spesielt om Arsenal nå. Jeg kjenner ikke til noe om det, det er første gang jeg hører det, avslutter en kortfattet Lewis før han legger på.