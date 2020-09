Denne jobben kan lokke Klopp bort fra Liverpool: - Bør være litt redde

Jürgen Klopp har kontrakt med Liverpool til 2024, men drømmejobben hans skal angivelig være i hjemlandet.

En fremtid uten Jürgen Klopp er nok fjern for de fleste Liverpool-fans. Og enn så lenge virker det som noe fansen ikke trenger å bekymre seg for, siden den tyske treneren signerte ny kontrakt med Liverpool til 2024 i desember.

Men den anerkjente tyske journalisten Christian Falk røper at det finnes en jobb som kanskje kan lokke Klopp bort fra tittelforsvarerne Liverpool, som spiller sin siste treningskamp før Premier League sparkes i gang i den Nettavisen-sendte kampen mot Blackpool på lørdag.

LIVE lørdag 16.00: Se Liverpools generalprøve mot Blackpool hos Nettavisen

Drømmejobben



Falk gjestet podkasten «Blood Red» og snakket om fremtiden til Liverpool-manageren.

- Jeg er ikke sikker på at han blir sittende frem til 2024. Han har nettopp signert så de kan ikke spørre ham igjen «hvor lenge blir du værende? Vær så snill, signer en ny kontrakt!», sier den tyske journalisten ifølge Liverpool Echo.

- Han ønsker bare å jobbe og det er bra å ha disse papirene, men ikke tro på tallene (2024). Jeg vet at det er en stor drøm for han å bli trener for det tyske landslaget.

Men Falk tilføyer at den nåværende tyske landslagstreneren har en stor stjerne i Tyskland, og sitter veldig trygt inntil videre.

- Men vi har en veldig god trener i Joachim Löw. Han gjorde oss til verdensmestere og vil bestemme selv hvor lenge han jobber der.

- Men hvis han slutter bør dere være litt redde, advarer den tyske journalisten Liverpool-fansen.

Hyller Klopp



Christian Falk hyller Klopp for den jobben han har gjort i Liverpool, og ikke minst for å ha forbedret ryktet til tyskerne i England.

- Jeg må takke Jürgen, fordi jeg er en stor fan av England, og dere vet nå at tyskere kan være morsomme. Det er et veldig viktig poeng for oss og vi elsker å se ham der, sier han med et glimt i øyet.

- Han er perfekt for Liverpool og det han gjør der, vi så det allerede i Tyskland, fordi vi vet hvor flink han er.

Den tyske journalisten antyder at Klopp også er en større trener enn Guardiola.

- Pep Guardiola er en fantastisk trener, fantastisk med taktikk, en perfekt filosofi, men det største hjertet i fotballen er i kroppen til Jürgen Klopp.

- Klopp kunne vært treneren til Real Madrid, men han sa «nei, nei, Liverpool er en kul klubb og jeg liker denne klubben». Vi er veldig stolte over det han gjør der, avslutter Falk.

Liverpools siste treningskamp før Premier League-sesongen sparkes i gang kan du se direkte på Nettavisen lørdag klokken 16.00.