Denne situasjonen i Premier League-oppgjøret vekker oppsikt: - Spesielle bilder

Tottenham-spillerne raste mot hverandre, men skal så ha skværet opp i garderoben.

TOTTENHAM - EVERTON 1-0

Et uheldig selvmål fra Michael Keane forærteTottenham tre viktige poeng i kampen om europeisk spill neste sesong, men en uvanlig situasjon mellom Hugo Lloris og Son Heung-min i pausen stjeler overskriftene.

Mourinho: - Det var vakkert

Lagets kaptein, Hugo Lloris, måtte adressere episoden i samtale med Sky Sports like etter kampslutt.

- Det hører hjemme i garderoben. Det er masse respekt mellom spillerne i klubben her, og det som skjedde mellom meg og Son er sånn som skjer i fotballen. Du ser det i løpet av kampen at vi er gode venner, sa franskmannen.

Og la til:

- Ja, det var episoden da Richarlison kom til en sjanse. Presset vårt irriterte meg i den situasjonen. Vi er i en situasjon hvor vi må kjempe for poengene, og vi må holde fokus fremover. Det kan vi bare gjøre som et lag. Det er lett å kollapse, men i dag viste vi at vi står sammen og at vi er klare for å kjempe til siste slutt.

José Mourinho sa nylig at han var bekymret over at spillerne hans ikke ville nok, og da han ble konfrontert med situasjonen som oppsto i pausen kom svaret kjapt:

- Det var vakkert. Jeg har bedt spillerne mine om å kreve mer av hverandre, at de må sette hverandre under mer press. Det var en situasjon hvor en fantastisk spiller som Son, en lagspiller, fikk beskjed om å gjøre litt mer for laget. Heg tror det er veldig viktig for laget vårt at vi viser disse reaksjonene, sa Mourinho.

-Han er rasende!

José Mourinho holdt sitt ord før avspark - og ga sin trenerkollega, Carlo Ancelotti, en god og varm klem.

De varme følelsene ble dog beholdt på sidelinjen, i et oppgjør som hadde tidvis høy intensitet og knallharde taklinger.

Den første omgangen var kanskje ingen sjansekavalkade, men begge lag hadde sine muligheter. Det skulle ta 24 minutter før vi fik kampens første scoring, Giovanni lo Celso måtte tidlig innse at scoringen hans faktisk var et selvmål.

Argentineren fyrte av et skudd som hadde gått til side for stengene, men en noe uheldig inngripen fra Michael Keane sendte ballen i nettmaskene bak Jordan Pickford.

MÅL: Giovani Lo Celso feirer målet i første omgang. Foto: Catherine Ivill/nmc Pool (Pa Photos)

I det lagene skulle gå i garderobene ved halvspilt oppgjør, oppsto det en noe spesiell situasjon på gressmatta. TV-bildene viste tydelig at Hugo Lloris sendte noen beskjeder til Son Heung-min, som reagerte umiddelbart. Lagkamerater kom kjapt til for å gå mellom de to lagkameratene på vei i garderoben.

Årsaken var antageligvis en situasjon som oppsto like før hvilen. Tottenham gikk med flere mann i angrep, og mistet ballen. Richarlison kom til bortelagets beste sjanse med sin avslutning, og like etter kunne man se et kollektivt Tottenham-forsvar, med Lloris i front, var tydelig oppgitte over medspillerne som ikke jobbet hjemover.

- Dette er jo uvanlige bilder! Kapteinen går rett i strupen på sin egen spiller, sa Kasper Wikestad for TV 2 om situasjonen.

- Dette er ganske spesielt altså. Han er klubbkaptein, og han er rasende! Det at han velger å ta den på banen forteller meg at han koker over, analyserte Erik Thorstvedt i pausen.

Eirik Huseklepp la til at han mente det virket som en overreaksjon, gitt at det var den ene hendelsen som var utslagsgivende.

- To middelmådige lag

De to skværet i alle fall tilsynelatende opp i pausen, og omfavnet hverandre på vei ut på Tottenham Stadium-gressmatta.

Det var også Son som kom til omgangens første og beste sjanse, men Pickford hadde god kontroll på avslutningsforsøket.

GOD TONE: Jose Mourinho og Carlo Ancelotti kjenner hverandre godt etter mange år i fotballen. Foto: Adam Davy (Reuters)

Hjemmelaget tok tidlig styring etter pausen, og spilte Everton stadig dypere i banen.

Dermed kunne Tottenham bruke god tid i oppbyggingen sin, og det ble etterhvert mye trilling sideveis for Mourinhos menn.

- Dette har blitt litt som en treningskamp, men kanskje oppsummerer det begge lags sesonger så langt, og forklarer hvorfor de er hvor de er. Dette er to middelmådige lag som er midt på Premier League-tabellen, sa tidligere Premier League-spiss, Chris Sutton, til BBC.

Tempoet tok seg heller aldri nevneverdig opp igjen denne mandagskvelden, og dermed blir samtlige tre poeng værende i London.