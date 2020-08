Dennis Johnsen forlater Ajax, klar for Venezia

Norske Dennis Johnsen fortsetter fotballkarrieren i italiensk Serie B som Venezia-spiller. Han hentes fra Ajax og har signert en fireårskontrakt.

Venezia presenterer ham i en video på sin Twitter-konto , der han blant annet leker med ballen på Markusplassen og inne på lagets arena. Overgangen bekreftes også på nettstedet til Ajax.

Johnsen ble i 2015 hentet fra Rosenborgs ungdomsavdeling til den nederlandske proffklubben Heerenveen, som to år senere solgte ham videre til Ajax. 22-åringen har for det meste spilt for den nederlandske storklubbens ungdomslag, men han debuterte for A-laget allerede i 2017, i en cupkamp. Totalt spilte han fem offisielle kamper for Ajax.

Han har også i perioder vært utleid til Heerenveen og Zwolle, der han har spilt flere kamper.

Johnsen har 17 kamper for Norges U21-landslag, men han var en av tre spillere som i fjor høst gjorde seg uaktuell for videre spill under landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Hans nye klubb Venezia havnet midt på tabellen i italiensk Serie B forrige sesong.

