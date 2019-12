Depay frelste Lyon i mesterligadrama

Lyon var i ferd med å vinke farvel til europacupfotball for sesongen, men lagkaptein Memphis Depays 2-2-mål mot Leipzig sendte laget videre i mesterligaen.

Scoringen i det 82. minutt løftet laget fra siste- til 2.-plass i gruppe G. Samtidig falt Zenit St. Petersburg, som var i ferd med å tape 0-3 for Benfica i Lisboa, fra mesterligaavansement til sisteplass.

Leipzig var videre i mesterligaen allerede før tirsdagens avsluttende kamper, men tok likevel to måls ledelse i Frankrike med straffespark av Emil Forsberg og Timo Werner i første omgang.

Forsberg scoret i det 9. minutt etter at dommer Anthony Taylor med VAR-hjelp straffet Anthony Lopes' felling av Yussuf Poulsen. Werner satte i det 24. minutt inn sitt 20. mål for sesongen etter at Lucas Tousart felte Christopher Nkunku.

Da så det mer enn mørkt ut for Lyon, som trengte poeng for å gå videre. Da Benfica tok ledelsen mot Zenit, lå de tre siste lagene i gruppen alle an til å ende med sju poeng, men da ville innbyrdes oppgjør mellom de tre avgjøre rekkefølgen, og der lå Lyon dårligst an.

Med Benfica-seier og Lyon-tap ville Zenit ta 2.-plassen og gå videre i mesterligaen, Benfica ta 3.-plassen som gir europaligaspill og den franske klubben forsvinne ut av Europa.

Moussa Dembélé hadde en avslutning i tverrliggeren rett før pause. Houssem Aouar tente et håp for Lyon med sitt reduseringsmål tidlig i 2. omgang, men Lyon trengte en scoring til. Den kom da Depay dempet Aouars innlegg med kneet og skjøt i mål åtte minutter før full tid.

Spillerne og hjemmefansen måtte gjennom en spennende ventetid mens det ble gjort en VAR-sjekk, men målet ble godkjent, og Lyon holdt tett i hektiske sluttminutter på vei mot jubel over et usannsynlig Champions League-avansement.

Leipzig-innbytter Konrad Laimer holdt på å snu gruppa på hodet igjen i sluttsekundene, men han skjøt over fra meget god posisjon.

– Første omgang var vanskelig for oss, og vi var rystet etter de to straffesparkene, men vi kom ut igjen etter pause med store ambisjoner. Heldigvis greide vi å utligne deres ledelse, sa Aouar.

Benfica får spille videre i europaligaen. Franco Cervi og Pizzi (straffe) scoret for den portugisiske hovedstadsklubben, før et selvmål av Sardar Azmoun – og Depays scoring for Lyon – fullførte Zenits nedtur.

Douglas Santos ble dessuten utvist da hans klønete klareringsforsøk resulterte i handsen som ga hjemmelaget straffespark forut for 2-0.

(©NTB)